Фото из социальных сетей - Отцу 53 года, его сын на 41 год младше. Если сложить возраст отца и сына, получится возраст деда. Сколько лет дедушке? - спрашивается в задачке для второклассников. Чтобы вычислить возраст сына, необходимо из 53 вычесть 41, равно 12. Для того, чтобы узнать возраст дедушки, необходимо сложить 53 и 12, получится 65 лет. Именно эта цифра и смутила родителей, выходит, что дедушка стал отцом в 12 лет. Фотографию со странной задачей выложил в сеть один из пользователей. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" автор поста, в школу, где раздают учебники с опечатками, ходит дочь его друга. На лицевой стороне учебника видна печать образовательного учреждения - лингвистическая школа-гимназия №34 г.Атырау.Фото из социальных сетей Взрослые в соцсети строят догадки относительно раннего отцовства дедушки. - Возможно, подросток взял на воспитание сына своего брата, - комментирует задачу один из пользователей. - Да, мы слышали, что раньше у кочевых народов браки заключались очень рано, с 13 лет, - пишет второй. - Сколько же тогда было матери, если отцу было всего лишь 12 лет, - пишет одна из подписчиц. Еще два года назад Министерство образования объявило акцию "Учебник без ошибок", по условиям которой родители и педагоги могли присылать опечатки, обнаруженные в казахстанских учебниках на сайт республиканского научно-практического центра «Учебник» - http://uchebnik.astana.org.kz. Тогда для участия в акции было необходимо заполнить предложенную форму, указав в ней свое имя и электронный адрес, а также класс, название учебника, авторов, издательство и номер страницы. К сожалению, на сегодняшний день сайт оказался недоступным. По словам организаторов акции, сообщения они получили только от самих педагогов.Иллюстративное фото с сайта www.nv.kz