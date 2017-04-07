Как стало известно, в год население Уральска потребляет 11 млн кубических метров воды. 4 года назад в Казахстане началась комплексная модернизация ЖКХ, которая включает в себя и реконструкцию водоканалов. Предприятие «Батыс Су Арнасы» показало представителям СМИ, на что будут потрачены средства. Первое помещение, в котором побывали журналисты, называется фильтровальный зал. В больших бассейнах здесь находится вода, которую берут из реки Урал. После этого происходит 4 степени очистки, и вода попадает в резервуар с чистой водой, а после исследования - к потребителям. Только вот этот зал уже давно нуждается в модернизации. - Здание построено более 50 лет назад, предприятие "Батыс Су Арнасы" и управляющая компания провели техническое обследование. Специалисты установили, что это здание нуждается в реконструкции, то есть нужно сносить и строить новое, чем предприятие и будет заниматься в ближайшее время, - говорит директор ТОО «ККС водные ресурсы – маркетинг» Анатолий ПРОКУДИН. Далее представители СМИ посетили новую насосную станцию. Здесь имеется 4 резервуара по 1000 кубов для запаса воды, электроподстанция, а еще дизельная электростанция на случай отключения энергии. Сюда вода попадает уже очищенная, но проходит процедуру дехлорации на оборудовании, которое является единственным в западном регионе. - В январе запущена электролизная установка, то есть здесь еще воду хлорируют, потому что расстояние большое, хлор теряется, а здесь мы догоняем до нормы. Здесь работают лаборанты, они каждый час берут анализ воды, у нас все сведения имеются, сколько и чего надо, - рассказал начальник участка Александр НЕУЛЫБИН. Третий объект, который представители ТОО «Батыс Су Арнасы» показали журналистам , это канализационно-очистные сооружения. Здесь происходит процедура очистки сточных вод, затем ее отправляют в биопруды. В современной лаборатории специалисты проверяют, пригодна ли вода для питья, ведь эта живительная влага может менять свое свойство каждую минуту. В этом году планируется отремонтировать 7 объектов водоснабжения на сумму 1 млрд тенге. Всего же износ водопроводных и канализационных сетей по городу составляет 63%. Также представители ТОО «Батыс Су Арнасы» сообщили, что до 2031 года в городе будет проводиться инвестиционная программа, с ее помощью построят новые фильтровальные станции, автоматизируют систему учета подачи воды и многое другое.