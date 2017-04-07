Развитию детско-юношеского туризма в Приуралье помешал финансовый кризис, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Недостаток средств не позволил осуществить проект по строительству молодежного лагеря на озере Шалкар. Об этом заявил директор областного центра детско-юношеского туризма и экологии Виктор ФОМИН. Как отметил директор центра, во время визита министра образования в нашу область ему рассказали о планах по строительству молодежного лагеря на берегах озера Шалкар. Тот воодушевился и дал задание просчитать, сколько будет стоить проектно-сметная документация. Но планам помешал очередной финансовый кризис. - Мы хотели построить молодежный лагерь мирового уровня. В министерстве отметили, что не строят объектов меньше, чем на 300 мест. Ведь на озере Шалкар отдыхать можно не больше 2-3 месяцев. Конечно, там можно соорудить горнолыжную трассу, создать условия для зимней рыбалки. Но мы хотели построить бассейн, чтобы можно было купаться в соленой воде круглый год. Сейчас этим планам не суждено сбыться, - заявил директор ОЦДЮТиЭ Виктор ФОМИН. Между тем, в области действуют 14 центров туризма. Это более трети от всех имеющихся в стране. И количество кружков туристско-краеведческого направления в области только растет. Особого внимания заслуживает опыт Акжаикского и Жанибекского районов, где кружками при центрах охвачено более 35% учащихся. Но есть и проблемы: это оснащение инвентарем и изношенный транспорт. - Транспорт в наших центрах туризма изношен. Только в Жанибекском и Акжайыкском районах он отвечает необходимым требованиям. Также изношены инвентарь и оборудование, - заявил Виктор ФОМИН. Руслан АЛИМОВ