Иллюстративное фото из архива "МГ" Недостаток средств не позволил осуществить проект по строительству молодежного лагеря на озере Шалкар. Об этом заявил директор областного центра детско-юношеского туризма и экологии Виктор ФОМИН. Как отметил директор центра, во время визита министра образования в нашу область ему рассказали о планах по строительству молодежного лагеря на берегах озера Шалкар. Тот воодушевился и дал задание просчитать, сколько будет стоить проектно-сметная документация. Но планам помешал очередной финансовый кризис. - Мы хотели построить молодежный лагерь мирового уровня. В министерстве отметили, что не строят объектов меньше, чем на 300 мест. Ведь на озере Шалкар отдыхать можно не больше 2-3 месяцев. Конечно, там можно соорудить горнолыжную трассу, создать условия для зимней рыбалки. Но мы хотели построить бассейн, чтобы можно было купаться в соленой воде круглый год. Сейчас этим планам не суждено сбыться, - заявил директор ОЦДЮТиЭ Виктор ФОМИН. Между тем, в области действуют 14 центров туризма. Это более трети от всех имеющихся в стране. И количество кружков туристско-краеведческого направления в области только растет. Особого внимания заслуживает опыт Акжаикского и Жанибекского районов, где кружками при центрах охвачено более 35% учащихся. Но есть и проблемы: это оснащение инвентарем и изношенный транспорт. - Транспорт в наших центрах туризма изношен. Только в Жанибекском и Акжайыкском районах он отвечает необходимым требованиям. Также изношены инвентарь и оборудование, - заявил Виктор ФОМИН.