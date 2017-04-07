85 человек получили травмы различной тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила инспектор МПС УВД города Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА, за три месяца 2017 года на территории ЗКО было совершено 73 дорожно-транспортных происшествия. - 9 человек погибли и 85 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них с участием несовершеннолетних детей произошло 8 ДТП. Один ребенок погиб в Бокейординском районе. 6-летняя девочка, скатившись на санках с горы, попала под колёса УАЗа. 7 детей получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. По словам инспектора МПС УВД города Уральска, в летнее время каждая третья авария происходит с участием велосипедистов. - Это для нас не стало глобальной проблемой, как в больших городах, но все же нужно быть аккуратнее на дорогах. Кроме того, в апреле и мае отмечается самый высокий уровень численности ДТП. Это связано с тем, что на дорогу выезжают неопытные водители, которые не водят машину в зимнее время. Кроме того, необходимо проводить работу с молодыми людьми и студентами, которые бездумно переходят дорогу в наушниках. Это опасно для пешехода,- отметила Динара АБДУЛКАЛИКОВА.