Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города, ярмарка проводится ко дню Зеленовского района. - Ярмарка начнется в 10.00 8 апреля. Гости смогут приобрести мясо и мясные изделия, молочную продукцию и овощи по низким ценам от производителей Зеленовского района ЗКО, - отметили в акимате Уральска. Кроме того, для гостей будет организована праздничная программа и спортивные мероприятия. Для проведения ярмарки будет перекрыта часть дороги по улице Ихсанова от проспекта Достык до улицы Курмангазы.