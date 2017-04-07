Xgnbl1o8apM Как сообщили в ДЧС ЗКО, звонок на пульт пожарных поступил в 7:32. В Аксае в микрорайоне Чешский городок по улице Дружбы народов, 2 горит вахтовое строение. - На данный момент пожар не ликвидирован. Здание принадлежит "CZECH CAMP", арендатором является итальянская компания "KIOS", - сообщили в ДЧС ЗКО.