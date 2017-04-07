Иллюстративное фото из архива "МГ" Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, клиенту необходимо после сдачи необходимых документов обратиться к сотруднику "Казпочты" в ЦОНе и оставить заявку на доставку документов. Стоит отметить, что за доставку курьеру необходимо будет заплатить. Минимальная стоимость будет составлять 500 тенге. - В настоящее время проводится активная работа по автоматизации услуг, и многие казахстанцы получают услуги самостоятельно при помощи портала электронного правительства. Однако, в некоторых случаях без ЦОНа не обойтись. В последнее время количество обращений от граждан, желающих получать услуги на дом, увеличилось, и мы решили запустить данный сервис для удобства наших клиентов, - отметил директор департамента «Центр обслуживания населения» по ЗКО Марат БАССАРОВ. Посредством присвоенного трек-номера можно проследить местонахождение своего документа через сайт post.kz.