Курьер может доставить документы даже на работу, однако это услуга платная, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, клиенту необходимо после сдачи необходимых документов обратиться к сотруднику "Казпочты" в ЦОНе и оставить заявку на доставку документов. Стоит отметить, что за доставку курьеру необходимо будет заплатить. Минимальная стоимость будет составлять 500 тенге. - В настоящее время проводится активная работа по автоматизации услуг, и многие казахстанцы получают услуги самостоятельно при помощи портала электронного правительства. Однако, в некоторых случаях без ЦОНа не обойтись. В последнее время количество обращений от граждан, желающих получать услуги на дом, увеличилось, и мы решили запустить данный сервис для удобства наших клиентов, - отметил директор департамента «Центр обслуживания населения» по ЗКО Марат БАССАРОВ. Посредством присвоенного трек-номера можно проследить местонахождение своего документа через сайт post.kz.