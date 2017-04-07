Жители ЗКО жалуются на сжигание трупов собак вблизи домов. Эта проблема преследует жителей поселка Круглоозерное на протяжении двух лет. Люди опасаются, что с наступлением тепла трупный запах собак снова заполонит частный сектор, в котором они проживают. - Мы уже обращались в акимат и СМИ неоднократно. Во-первых, этот питомник располагается вблизи от поселка, во-вторых, трупы собак поджигают не сразу, вороны клюют их, а потом прилетают на территорию детского сада, где играют наши дети. Ведь собаки, которых утилизируют - бродячие, а где доказательство того, что они не страдают бешенством или какими-то другими заболеваниями, - негодуют местные жители. Кроме того, люди утверждают, что трупы поджигают вместе с резиновыми баллонами. - Запах стоит ужасный, мы даже не можем выйти на улицу. Почему это не делается в специально отведенном месте, в печах? - задают вопрос жители Круглоозерного. Директор ветеринарной станции Абылай МУКАЕВ заверил, что проблема, волнующая жителей Круглоозерного, должна скоро решиться. - Да действительно, трупы собак не сжигаются в печах, так как по санитарным нормам и правилам нет разрешения от СЭС. Территория, где расположен скотомогильник сейчас - единственное отведенное место для утилизации собак. Но эта проблема вскоре разрешится. У нас имеется уже готовая проектно-сметная документация на новый питомник и скотомогильник типа ямы Беккари (биохимические ямы, предназначенные для уничтожения трупов сельскохозяйственных животных), который будет расположен в районе Саратовской трассы. Из местного бюджета выделено 40 миллионов тенге, - пояснил Абылай МУКАЕВ. Стоить отметить, что с начала 2017 года на территории Уральска было отловлено более 1800 собак и 57 кошек.