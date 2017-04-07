Новый скотомогильник будет находиться в районе Саратовской трассы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sobaki goryat (3) Жители ЗКО жалуются на сжигание трупов собак вблизи домов. Эта проблема преследует жителей поселка Круглоозерное на протяжении двух лет. Люди опасаются, что с наступлением тепла трупный запах собак снова заполонит частный сектор, в котором они проживают. - Мы уже обращались в акимат и СМИ неоднократно. Во-первых, этот питомник располагается вблизи от поселка, во-вторых, трупы собак поджигают не сразу, вороны клюют их, а потом прилетают на территорию детского сада, где играют наши дети. Ведь собаки, которых утилизируют - бродячие, а где доказательство того, что они не страдают бешенством или какими-то другими заболеваниями, - негодуют местные жители. Кроме того, люди утверждают, что трупы поджигают вместе с резиновыми баллонами. - Запах стоит ужасный, мы даже не можем выйти на улицу. Почему это не делается в специально отведенном месте, в печах? - задают вопрос жители Круглоозерного. Директор ветеринарной станции Абылай МУКАЕВ заверил, что проблема, волнующая жителей Круглоозерного, должна скоро решиться. - Да действительно, трупы собак не сжигаются в печах, так как по санитарным нормам и правилам нет разрешения от СЭС. Территория, где расположен скотомогильник сейчас - единственное отведенное место для утилизации собак. Но эта проблема вскоре разрешится. У нас имеется уже готовая проектно-сметная документация на новый питомник и скотомогильник типа ямы Беккари (биохимические ямы, предназначенные для уничтожения трупов сельскохозяйственных животных), который будет расположен в районе Саратовской трассы. Из местного бюджета выделено 40 миллионов тенге, - пояснил Абылай МУКАЕВ. Стоить отметить, что с начала 2017 года на территории Уральска было отловлено более 1800 собак и 57 кошек. sobaki goryat (4) sobaki goryat (2) sobaki goryat (1) sobaki goryat (5) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА