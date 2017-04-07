Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Бекжан ТУКЖАНОВ, ремонт дорог в городе начнется уже через несколько недель. - Ремонт дорог по улицам Трудовая и Советская в поселке Деркул начнется уже в конце апреля - начале мая, как только среднесуточная температура воздуха составит +5 градусов. На этих улицах ремонт был начат еще в 2016 году, они являются переходящими объектами. Также переходящим объектом у нас стал и проспект Достык, капитальный ремонт которого должны были доделать осенью прошлого года. Однако подряднаяя организация ТОО "Азиятехстрой" не уложилась в сроки, кроме того, было выявлено множество дефектов в работе, поэтому КПО б. в. расторгла с ними договор, - пояснил Бекжан ТУКЖАНОВ. Между тем, на ремонт 3 км проспекта Достык было выделено 625 млн тенге. Стоит отметить, что в этом году планируется отремонтировать 43 км дорог на 25 улицах. Большинство объектов будут отремонтированы за счет компании-недропользователя. В 2017 году начнется ремонт 15 новых объектов за счет средств КПО б. в. - На ремонт дорог из городского бюджета на сегодняшний день уже выделено 200 млн тенге, из областного - 600 млн тенге. Всего на ремонт в этом году планируется потратить 9 млрд тенге, - отметил Бекжан ТУКЖАНОВ.ул. Деповская, Восточная от путепровода 2-я база до п/п Депо - 1,76 км ул. М.Маметова от ул. Неусыпова до ул. Петровского - 2,190 ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база - 2 км строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. улица №2 - 0,91 км ул. Жангир хана от ул. Ч.Набережная до ул. Азербайджанской - 2,8 ул. Жангир хана от ул. Азербайджанской до границы - 4,5 км реконструкция путепровода в районе Депо -1,16 км ул. Абулхаирхана от ул. С.Датова до ул. Кызылжарская - 1,94 км ул. Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Пугачева -1,68 км ул. Урдинской от ул. Гагарина до ул. Джамбульской - 0,608 км ул. У.Громовой от ул. Матросова до ул. Полевая -1,212 км ул. Лиственная, ул. Вольная, ул. Рамаева от ул. Московская до ул. С.Датова - 2,067 км капитальный ремонт подъездной дороги к п.Круглоозерное от трассы Атырау-Уральск - 2,6 км строительство внутриквартальных проездов в 7-9 мкр. улица №1- 0,761 км ул. Шевченко, ул. Исаева от ул. Айтиева до ул. Нурпейсовой - 0,623 км пр. Достык от ул. Пугачева до ул. М.Маметовой - 3,494 км ул. Ихсанова от ул.Ч.Набережной до ул. Рубежинской - 2,669 км ул. Азербайджанская от ул. Жангир хана до ул.Энтузиастов - 1,844 км ул. Мельничная от пр. Евразия до ул. Деповская 0,440 км ул. 4-ая Линейная - 0,940 км средний ремонт дороги на Казахско-Турецкий лицей в п. Деркул - 1,533 км мкр. "Жулдыз" - 6,164 км ул. Трудовая от ул. Даля до ул. Алтынсарина - 0,463 км ул. Советская в п. Круглоозерный - 1,64км