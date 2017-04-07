Всего у них было изъято более полутора тонн рыбы частиковых пород, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Водителей, перевозивших незаконно пойманную рыбу, задержали на въезде в Уральск. По словам начальника природоохранного отдела МПС ДВД ЗКО Еламана ВАЛИЕВА, в отношении всех водителей, задержанных с 1 по 5 апреля, были возбуждены уголовные дела по статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". - По Урало-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну установлены места и сроки отлова рыбы. К примеру, на реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах запрет действует с 1 мая по 15 июня. Для повсеместного отлова речных раков также действует ограничение с 1 мая по 30 сентября, - отметил Еламан ВАЛИЕВ. Как отметил Еламан ВАЛИЕВ, большую часть рыбы, ввозимой в Уральск, ловят в Атырауской области.