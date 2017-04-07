Иллюстративное фото из архива "МГ" Водителей, перевозивших незаконно пойманную рыбу, задержали на въезде в Уральск. По словам начальника природоохранного отдела МПС ДВД ЗКО Еламана ВАЛИЕВА, в отношении всех водителей, задержанных с 1 по 5 апреля, были возбуждены уголовные дела по статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". - По Урало-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну установлены места и сроки отлова рыбы. К примеру, на реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах запрет действует с 1 мая по 15 июня. Для повсеместного отлова речных раков также действует ограничение с 1 мая по 30 сентября, - отметил Еламан ВАЛИЕВ. Как отметил Еламан ВАЛИЕВ, большую часть рыбы, ввозимой в Уральск, ловят в Атырауской области.