Об этом сегодня, 7 апреля сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Жасулан БИСЕМБИЕВ. 96bb5ebc-660e-42f8-a588-cdd8fb018237 Фото предоставлено акиматом Атырауской области По словам Жасулана БИСЕМБИЕВА, в течении 11 лет в студенческих отрядах ежегодно работали не более 600 студентов, в этом году их количество увеличится до двух тысяч. - Уже в мае начнут работу отряды, сформированные из безработной молодежи, а с июня подключатся студенческие отряды, - объяснил Бисембиев. – Помимо того, что мы увеличили количество студентов, мы также подняли им зарплату – если раньше они получали около 47 тысяч тенге, то в этом году будут получать 60 тысяч тенге с учетом налогов и социальных отчислений. Это стало возможным благодаря поддержке программы со стороны акима области, который дал поручение увеличить количество выделяемых на программу средств путем трансферта из местного бюджета. Таким образом в 2017 году в Атырауской области на реализацию обеспечения занятости молодежи в рамках программы «Жасыл Ел» в общей сложности было выделено 140 миллионов тенге, 39 из них – из республиканского бюджета, 101 миллион – из местного. Молодежь будет заниматься озеленением и санитарной очисткой города, а также из них будут формироваться строительные отряды для работы на объектах, возводимых в рамках государственных программ. Для того, чтобы стать участником программы студентам необходимо зарегистрироваться на сайте zhasatyrau.kz, либо в своем учебном заведении. Ранее, 18 января аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ дал поручение увеличить количество студенческих отрядов за счет местного бюджета. Аким сообщил, что в области 10 тысяч студентов учатся в высших учебных заведениях и 18 тысяч - в колледжах, подчеркнув, что в регионе строится много объектов по госпрограммам, где бы могли быть полезными молодые люди. Ясмина КОЖАХМЕТОВА