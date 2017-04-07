Как рассказал заместитель акима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, тем жителям, которые согласились на реализацию программы "Модернизация ЖКХ", будут благоустраивать дворовые территории. - Таким образом мы будем стимулировать наших жителей стать участниками этой программы, - отметил замакима города. По словам Алтынбека КАСАГАЛИЕВА, с 2011 по 2016 год было отремонтировано 80 многоквартирных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ". - В прошлом году было отремонтировано 4 дома, в этом году планируем отремонтировать 7 домов на общую сумму 149 миллионов тенге. Работа предусматривает замену кровли. В доме 67 по улице Гагарина работы уже начаты, подрядчики обязуются закончить к маю 2017 года. Также сегодня начаты работы по замене кровли по улице Ескалиева, 182. Планируем все дома закончить до конца летнего сезона, - поясняет заместитель акима. - 4 дома будут отремонтированы за счет местных исполнительных органов, на это акимат выделяет 80 миллионов, оставшуюся сумму планируем получить за счет возвратных средств. Сумма, которая была возвращена жильцами, участвовавшими в программе в прошлые годы, - 50-60 млн тенге. Стоит отметить, что в прошлом году за счет возвратных средств был отремонтирован только один дом, а остальные - за счет средств местного исполнительного органа. - Чем активней жильцы будут соглашаться, тем больше будет отремонтированных домов. Жильцы сами выбирают подрядчиков. Гарантий срок составляет 3 года. По программе мы планируем ремонт не только кровли, но и лифтов. В этом направлении ведем активно работу. Планируем один дом взять на модернизацию лифтов, - сказал Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.