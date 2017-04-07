Такой бонус участникам программы "Модернизация ЖКХ" пообещал заместитель акима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". modernizaciya zhkh (1) Как рассказал заместитель акима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, тем жителям, которые согласились на реализацию программы "Модернизация ЖКХ", будут благоустраивать дворовые территории. - Таким образом мы будем стимулировать наших жителей стать участниками этой программы, - отметил замакима города. По словам Алтынбека КАСАГАЛИЕВА, с 2011 по 2016 год было отремонтировано 80 многоквартирных жилых домов по программе "Модернизация ЖКХ". - В прошлом году было отремонтировано 4 дома, в этом году планируем отремонтировать 7 домов на общую сумму 149 миллионов тенге. Работа предусматривает замену кровли. В доме 67 по улице Гагарина работы уже начаты, подрядчики обязуются закончить к маю 2017 года. Также сегодня начаты работы по замене кровли по улице Ескалиева, 182. Планируем все дома закончить до конца летнего сезона, - поясняет заместитель акима. - 4 дома будут отремонтированы за счет местных исполнительных органов, на это акимат выделяет 80 миллионов, оставшуюся сумму планируем получить за счет возвратных средств. Сумма, которая была возвращена жильцами, участвовавшими в программе в прошлые годы, - 50-60 млн тенге. Стоит отметить, что в прошлом году за счет возвратных средств был отремонтирован только один дом, а остальные - за счет средств местного исполнительного органа. - Чем активней жильцы будут соглашаться, тем больше будет отремонтированных домов. Жильцы сами выбирают подрядчиков. Гарантий срок составляет 3 года. По программе мы планируем ремонт не только кровли, но и лифтов. В этом направлении ведем активно работу. Планируем один дом взять на модернизацию лифтов, - сказал Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. modernizaciya zhkh (5) modernizaciya zhkh (3) modernizaciya zhkh (2) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА