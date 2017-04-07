Об этом сообщили сегодня в ходе заседания координационного штаба операции "Бекире". По словам начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД Атырауской области Серика ЖАНЗАКОВА, ситуация в с.Жанбай находится под особым контролем. 5 апреля в село выезжала специально созданная рабочая группа во главе с заместителем акима области Салимжаном НАКПАЕВЫМ, члены которой провели разъяснительную беседу как с местными жителями, так и рыбаками местных рыболовецких кооперативов. - Мы делали облет на вертолете прибрежной зоны села Жанбай, оказалось, что на берегу стоит определенное количество байд, это несмотря на то, что эта зона фактически охраняется пограничниками. К примеру, на территории кооперативов "Ракуша" и "Амангельды" стоят браконьерские лодки. Еще до начала путины, кооперативы должны были организовать свою работу, не нарушая законодательства и правил рыбного промысла. В сложившейся ситуации ответственны мы все, в первую очередь, эту работу должны были организовать пограничники, - рассказал Серик ЖАНЗАКОВ. Ранее в местных СМИ сообщалось, что жители с.Жанбай, сотрудники сельских рыболовецких кооперативов продолжают промысел на крупногабаритных байдах с мощными моторами. По новым правилам рыбного промысла кооперативы должны ловить рыбу на плавсредствах типа будара с мощностью не более 20 лошадиных сил. Дело в том, что согласно закону, в нерестовый период шум катеров необходимо ограничивать. - Вы же прекрасно знаете, что эти мощные байды имеют мощность в 200 лошадиных сил. Жанбайские рыбаки являются работниками определенных кооперативов. На сегодняшний день есть определенные требования, которые нужно исполнять. Учитывая , что они уже спустили эти лодки, мы дали время - недельный срок - эти лодки убрать. На следующей неделе все члены рабочей группы из контролирующих органов, который задействованы в операции "Бекире", снова выйдут на место. Будем принимать меры в отношении этих байд. Будем привлекать к административной ответственности. Мы не собираемся воевать с ними, а всего лишь будем требовать исполнение закона, - сообщил начальник Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ. Отметим, что по итогам первой недели широкомасштабной рыбоохранной акции "Бекире" 2017, направленной на усиление мер по сохранению рыбных ресурсов, было выявлено 114 нарушений рыбоохранного законодательства. У нарушителей изъято 44,5 тонны рыбы, 251 единица орудий лова и 7 единиц плавательных и транспортных средств.