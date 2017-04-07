Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель отдела организации медицинской помощи Гульнар АБДРАХМАНОВА, с июля 2017 года в Казахстане медицинская помощь будет осуществляться с помощью медицинского страхования. - Для того, чтобы потом не возникало никаких проблем у горожан, они должны своевременно прийти в регистратуру выбранной поликлиники с удостоверением личности. В регистратуре нужно заполнить заявление на имя директора поликлиники о прикреплении, в котором нужно указать место работы или статус безработного. Это нужно для определения статуса медицинского страхования, - пояснила Гульнар АБДРАХМАНОВА. Если гражданин является безработным, то он должен обратиться также в центр занятости населения или в районный акимат. На сегодняшний день статус не определен у 67% населения. В облздраве также отметили, что каждый человек может выбирать поликлинику и прикрепляться там только один раз в год.