Жители должны прикрепиться к определенной поликлинике, которую вправе выбрать по собственной инициативе. Это нужно для определения социального статуса при введении медицинского страхования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель отдела организации медицинской помощи Гульнар АБДРАХМАНОВА, с июля 2017 года в Казахстане медицинская помощь будет осуществляться с помощью медицинского страхования. - Для того, чтобы потом не возникало никаких проблем у горожан, они должны своевременно прийти в регистратуру выбранной поликлиники с удостоверением личности. В регистратуре нужно заполнить заявление на имя директора поликлиники о прикреплении, в котором нужно указать место работы или статус безработного. Это нужно для определения статуса медицинского страхования, - пояснила Гульнар АБДРАХМАНОВА. Если гражданин является безработным, то он должен обратиться также в центр занятости населения или в районный акимат. На сегодняшний день статус не определен у 67% населения. В облздраве также отметили, что каждый человек может выбирать поликлинику и прикрепляться там только один раз в год. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА