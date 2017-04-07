Утром 5 апреля на станции Дон Актюбинской области на подъездной путь Донского ГОКа прибыл железнодорожный состав, груженый рудой. - После сдачи маршрута Дженешке на второй путь станции Дон, сотрудники комбината получили разрешение на обгон резервом по первому пути от дежурной по станции. При следовании по первому пути задним ходом, не доезжая до здания станции около 300 метров, локомотивная бригада увидела в лобовое стекло тепловоза, что внутри колеи первого пути лежит в неподвижном состоянии оператор станции Дон. Приняв экстренное торможение и подойдя к пострадавшей, сотрудники ДГОКа обнаружили, что она без признаков жизни. Машинист тепловоза сообщил о происшествии дежурному по станции. Как сообщила вызванная на место происшествия бригада скорой помощи, женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в компании. По данному делу создана государственная комиссия и начато расследование. Руководство АО «ТНК «Казхром» и Донского ГОКа выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей.