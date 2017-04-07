Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Бакжан ТУКЖАНОВ, проекты уже готовы, и их реализация начнется, как только выделят финансирование. - В планах у нас построить подъездные пути ко всем социальным объектам - к школам, больницам, детским садам. Сейчас у нас есть проекты на дорогу по улице Короленко к СОШ №1, №24, в 4 микрорайоне к школе №44, к 16-ой школе по улице Чуйкова, к 33-ей по улице Шукурова, к детскому саду №30 на СХИ, также мы планируем строительство дороги по улице Кокчетавская, где располагаются сразу две школы - №39 и 4, - пояснил Бекжан ТУКЖАНОВ. Стоит отметить, что проблемы с дорогами к соцобъектам в Уральске существуют давно. Для примера можно вспомнить поликлинику №6 в поселке Зачаганск, которую открыли в конце декабря 2013 года. В слякоть люди не могли ни пройти, ни проехать к поликлинике из-за отсутствия дороги.