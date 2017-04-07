На встрече также присутствовали руководители производственных компаний Западно-Казахстанской области: АО «Завод «Зенит», НИИ «Гидроприбор», АО «ЗКМК», ТОО «Уральский трансформаторный завод». По словам директора АО «Завод «Зенит» Вячеслава ВАЛИЕВА, встреча, организованная министром оборонной и аэрокосмической промышленности и акимом области Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ, прошла продуктивно. – В сфере модернизации кораблестроения существует множество проблем. Среди них есть те, которые мы можем решить сами, и те, которые требуют вмешательства государства. На встрече мы получили возможность рассказать о них, и я думаю, были услышаны, - заявил Вячеслав ВАЛИЕВ. Позже министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбит АТАМКУЛОВ заявил, что намерен посетить уральские предприятия в ходе очередной рабочей поездки в ЗКО.