Об этом сегодня говорили участники круглого стола, посвященного развитию трансплантации и донорства в Атырауской области. Мероприятие прошло в областной больнице с участием нефрологов, врачей диализа, гепатологов, а также региональных координаторов. В мероприятии приняли участие и врачи-трансплантологи Актюбинской области. - В Актюбинской области с 2013 года пересажено 24 почки, в том числе 4 - от умерших доноров и 7 печеней. В нашем регионе примерно около 300 человек нуждается в пересадке почки, около 100 - печени, 10 человек нуждаются в пересадке сердца. Посмертную пересадку органов мы только начинаем практиковать. Если раньше мы пересаживали органы благодаря приезжим специалистам, то теперь мы будем сами проводить такие операции, - рассказал врач-трансплантолог из Актобе Мылтыкбай РАСМАХАНОВ. Актюбинские медики намерены развивать сотрудничество с врачами Атырауской области в направлении посмертной трансплантологии. В данном случае используются органы здорового человека, умершего в результате ДТП, либо от инфаркта и инсульта. Сегодня в Казахстане около 5000 казахстанцев стоят в очереди на операции по пересадке органов. По мнению медиков, развитие посмертного донорства может сократить лист ожидания на 50%. В Атырауской же области в очереди на трансплантанцию органов стоит 97 человек, и этот список ежемесячно пополняется 4-5 больными. С 2010 года 24 местным жителям уже успешно пересадили органы. Пациентам из Атырау делали операции пакистанские, китайские, корейские и белорусские врачи. - Мы уже активно сотрудничаем с актюбинскими медиками в направлении родственного донорства. 4 жителя Атырауской области собираются поехать на операцию в Актобе. Сначала мы отправляем анализы на выявление совместимости в Астану, если кровь больного и донора совместима, значит человеку можно делать операцию по пересадке органов родственника. В нашей области большая проблема - нехватка диализных мест. В Атырау их всего лишь два - один центр расположен в поселке Балыкши, второй - при областной больнице. В общей сложности там обслуживается около 100 больных, причем ежемесячно список больных увеличивается на 3-4 человека, - рассказал заведующий отделением нефрогемодиализа атырауской областной больницы Бауржн РАХМЕТОВ. По словам актюбинских врачей уже в этом году в Актобе планируют открыть лабораторию типирования, где больные смогут проходить весь круг обследования и постоперационное сопровождение. Сегодня в соседнем городе готовы обслуживать пациентов и из Атырау. Больных будут вносить в лист ожидания по группам крови, и по факту появления донора. Врачи уверены, что с развитием трупного донорства в регионах лист ожидания значительно сократиться. Однако, для этого в обществе необходимо поломать сложившиеся стереотипы и иметь большое желанию помочь ближнему в выздоровлении.