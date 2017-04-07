Сгорело 780 квадратных метра вахтового строения. Жертв и пострадавших в пожаре нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". aksai 2 Как сообщили в ДЧС ЗКО, пожар был ликвидирован в 13.03 часов. - Жертв и пострадавших при пожаре не было. На месте пожара было задействовано 9 единиц техники и 45 человек личного состава, - рассказали в ДЧС ЗКО. Причины, ущерб и виновные лица устанавливаются. Напомним, пожар начался 6 апреля в 7. 32 часов в микрорайоне Чешский городок города Аксая. По уточненным данным, горело вахтовое строение. Кристина КОБИНА