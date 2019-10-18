В Уральске спасатели обнаружили в квартире труп женщины

Спасателей вызвали, чтобы вскрыть дверь в квартире, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Спасатели прибыли на место в 13.35 для разблокировки двери в квартире в пятиэтажном доме по ул. Ларина, 1. - После вскрытия двери в квартире было обнаружено тело 67-летней женщины. Также на место был вызван участковый инспектор полиции, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на месте работали 4 работника оперативно-спасательного отряда и одна единица техники. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендаци