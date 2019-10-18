Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В Уральске спасатели обнаружили в квартире труп женщины

Спасателей вызвали, чтобы вскрыть дверь в квартире, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Спасатели прибыли на место в 13.35 для разблокировки двери в квартире в пятиэтажном доме по ул. Ларина, 1. - После вскрытия двери в квартире было обнаружено тело 67-летней женщины. Также на место был вызван участковый инспектор полиции, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на месте работали 4 работника оперативно-спасательного отряда и одна единица техники. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендаци
Кристина Кобина
В Уральске спасатели обнаружили в квартире труп женщины
Спасателей вызвали, чтобы вскрыть дверь в квартире, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Спасатели прибыли на место в 13.35 для разблокировки двери в квартире в пятиэтажном доме по ул. Ларина, 1. - После вскрытия двери в квартире было обнаружено тело 67-летней женщины. Также на место был вызван участковый инспектор полиции, - пояснили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что на месте работали 4 работника оперативно-спасательного отряда и одна единица техники. Другие подробности выясняются.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
спасатели труп вскрытие

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article