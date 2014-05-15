Травмированное животное попало на один из дачных участков общества «Ромашка». Косулю, лежащую у забора, на своем участке обнаружил один из дачников, пенсионер Анатолий ВОЛОХОВ.

- Я приехал на дачу примерно в начале первого, - рассказывает Анатолий Николаевич. – И животное увидел не сразу. Только когда я начал открывать замок, оно стало кричать. Видимо, среагировало на шум.

Животное не могло самостоятельно встать на ноги и, не зная, что делать, дачник обратился к журналистам. портала "Мой ГОРОД". Ну, а остальное было уже дело «техники». К спасению животного подключились Уральское госучреждение по охране леса и животного мира, ветеринары, а также общественное объединение «За жизнь». На место находки вместе с журналистами выехал инженер по охране леса Адильжан АЛМАНОВ. На месте осмотрев животное, он более подробно рассказал о косулях, а также силами автотранспорта «лесовиков» животное доставили в город.

- Нами было найдено особь взрослой косули, - говорит Адильжан, – которая попала во двор на дачный участок. И силами журналистов и нашими представителями животное будет транспортироваться к ветеринару, с последующей передачей ветеринару Юлии АСИНОВСКОВОЙ.

После осмотра ветеринаром животному оказали всевозможную помощь. Прямо в машине косуле поставили капельницу со всеми необходимыми препаратами, а также из ушных раковин было вычищено невероятное количество огромных клещей.

- Случай неординарный, я первый раз сталкиваюсь с дикими парнокопытными, - говорит ветеринар Ирина РЫСКИНА. – Но, честно говоря, экстренную помощь мы оказали, дальше уже будем действовать по динамике. Я предполагаю, что он мог себя травмировать, когда пытался перепрыгнуть через сетку. Но толчком к такому состоянию все же, я думаю, стало огромное количество паразитов. Это говорит о том, что у нас не проводится хорошей обработки против клещей в окрестностях города. Можно предполагать, что у него ко всему прочему бабезиоз, который переносится клещами, оно ослабляет организм.

После того, как животному была оказана помощь, косулю отвезли на подворье в общественное объединение «За жизнь!». Теперь косуля окружена заботой самых внимательных защитников животных во главе с Юлией АСИНОВСКОЙ, которая смогла выходить множество самых различных больных животных. Будем надеяться, что и этой косуле повезет.