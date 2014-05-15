Сегодня, 15 мая, на стадионе им. Атояна прошла спартакиада, где приняли участие люди с ограниченными возможностями из общества «Арба». - В день нашего первого пятилетнего юбилея мы решили провести вот такой небольшой праздник, - рассказывает председатель ОО «Арба» Гульмира БАТПАКУЛОВА. - Это просто здорово, что мы смогли собраться все вместе, пообщаться, а также спасибо тем, кто пришел в этот день поболеть за нас и поздравить. Это очень приятно, когда нас не забывают. «Арбу» с днем рождения поздравили заместитель акима области Бахтияр МАКЕНруководитель управлении спорта Азамат БЕКЕТ, представители «Гражданского альянса» и другие представители общественности. - Я очень благодарна Гульмире за то, что она проводит такую большую работу среди молодежи, - говорит заместитель директора Уральского колледжа информационных технологий Светлана ГОЛЕНОК. - У нас учатся ребята в группе  18 именно из общества «Арба». Учатся довольно успешно. Так, к примеру, Вячеслав ДУДАКОВ второй год держит планку отличника. Очень хочется пожелать им удачи в будущем. На стадионе собралось около восьмидесяти членов общества и практически каждого сопровождали родные и близкие. Люди, прикованные к коляскам, показали, что и жизнь на «колесах» можно проводить достойно. Все собравшиеся с удовольствием участвовали в дружеском забеге по дорожкам, а также соревновались в стрельбе в дартс. - Хороший получился праздник, очень хочется, чтобы наши родные как можно чаще встречались и проводили вот такие встречи, - говорит одна из родственниц Александра НУРКОВА. - Пусть наши родные и не могут самостоятельно двигаться, но я очень хочу, чтобы они жили полноценной жизнью.