Сегодня мы разговариваем с директором бюро путешествий “Онур Трэвел” Айнагуль Темирбековой.
Куда лучше летом поехать отдыхать?
Отдых в Турции на Средиземном море на сегодняшний день самый удобный вариант отпуска. Несомненно в курортном рейтинге Турции лидером является Анталья. Все проблемы сводятся к покупке тура и посадке в самолет. С этого момента и до выхода с трапа на родине у отдыхающих практически нет проблем и забот. В Турции встретит гид, посадит в автобус, разместит в отеле, расскажет где, что и как - и отдыхай в свое удовольствие по системе «Все включено» до того момента, когда придет автобус, везущий из отеля в аэропорт.
Как лучше добраться до Анталии?
Прямые чартеры в Анталью летают из Уральска уже на протяжении пяти лет. Прямые рейсы удобны для отдыха с детьми. В этом сезоне рейсы организовывает туроператор "KAZUNION"
совместно с авиакомпанией «BEK AIR». Надо отметить, что с каждым годом руководство аэропорта работает над улучшением качества обслуживания перевозок, а именно уделяется внимание обслуживанию непосредственно вылетающим. Работает VIP-обслуживание, цены вполне доступные. Борт комфортабельный, есть бизнес-класс.
Расскажите поподробнее о "KAZUNION".
О существовании этого надежного казахстанского туроператора знают уже не только искушенные туристы, но и те, которые впервые планируют отдых за рубежом. Нам с ними очень удобно работать, мы спокойны за каждого нашего туриста, знаем, что доверяем их в надежные руки. Ну и самый главный довод в пользу этих чартеров для уральцев в том, что всего два –три часа тратится от выхода из дома и до трапа.
Также наземное обслуживание в Турции у "KAZUNION" самое лучшее и, конечно, всегда особенное внимание к детям, в этом году детки получат приятные подарки от туроператора прямо в аэропорту.
Что по поводу цен?
При таком многообразии туров из Самары, конечно , цены вполне конкурентны. И мы приветствуем индивидуальный подход к клиенту, всегда можно запросить у оператора альтернативу, в любом случае всегда выгодную нашим туристам. Также в "Онур Трэвел
" можно приобрести тур в рассрочку, без переплаты. В начале и в конце сезона, а также накануне каникул, когда чартеры уже подняты, а массового "вылета" туристов еще нет, есть возможность приобретать туры в Турцию по специальным ценам, мы их называем спецпредложениями, от оператора. Также постоянно бывают акции, допустим, сейчас идет акция от отеля SPICE HOTEL& SPA 5* - пребывание одного ребенка до 12 лет бесплатно. В этом сезоне большой выбор эксклюзивных отелей от туроператора "KAZUNION".
Чем привлекательна ваша фирма?
Наше бюро путешествий Онур Трэвел
также всегда дарит бонусы своим туристам - бесплатный трансфер в аэропорт, денежные сертификаты в подарок, среди подписчиков нашего сайта проводятся конкурсы, разыгрываются ценные подарки. Мы принимаем заявки на групповое и индивидуальное обслуживание сотрудников от организаций и по депозитной системе. Повышение уровня профессионализма наших сотрудников, повышение качества услуг , оказываемых нашим клиентам, для нас является приоритетом в работе. И наша главная цель - чтобы туристы получали счастливый отдых!
