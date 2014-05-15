Грузовой автомобиль, заполненный кегами с пивом, превратил легковушку в груду железа. Его водитель не справился с управлением. Грузовик буквально накрыл машину. Авария произошла около семи часов утра, когда Тулеу Казиев собирался выехать на работу. Мужчина до сих пор не может прийти в себя. Сейчас автомобиль «Фолькваген Джетта» можно сдавать в утиль. Машина превратилась в лепешку. Чудом не пострадали его водитель и пассажирка. «Только жена села - вижу, машина летит. Жену забрали в травмпункт. Водитель грузовика вышел, держась руками за голову. Потом убежал. Еле его поймали», - сообщил водитель автомобиля «Фолькваген» Тулеу Казиев. Жители дома по улице Чкаловской утверждают, что водитель находился в состоянии опьянения. Он им сам сказал об этом. «Если бы машины не было, он бы в дом заехал. Мне не машину жалко, а детей, которые могли погибнуть», - говорит житель дома Аккенже Тулегенова Сотрудники компании, занимающейся грузоперевозками, отказались от комментариев. Водитель пострадавшего легкового автомобиля заявил, что будет добиваться возмещения как материального, так и морального вреда.