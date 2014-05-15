В Караганде 8 мая в результате столкновения "Нивы" и "Субару" погиб карагандинец Евгений Токмаков. За рулем "Субару" находилась Меруерт Шабакбаева, дочь генерала финансовой полиции.
Авария произошла в ночь на 8 мая. Начальник службы безопасности фирмы “Арыстан S” Евгений Токмаков объезжал охраняемые объекты. Проверив очередное предприятие, он вывернул на трассу Алматы - Астана и направился к центру города. С противоположной стороны трассы навстречу ему неслась белая “субару” со столичными госномерами. Евгений попытался избежать столкновения: свернул сначала на обочину, а потом и вовсе съехал в кювет. Но иномарка его все же “догнала” и припечатала “ниву” к дереву. Стоит отметить, что водитель “субару” тоже пытался вырулить, из-за чего автомобиль развернуло, и основной удар пришелся на правую, пассажирскую, сторону, пишет газета "Время"
"Утром Евгений не явился на работу, и я сразу забеспокоился, - рассказывает отец погибшего, директор фирмы “Арыстан S” Владимир Токмаков. - У меня почему-то сразу появились предположения, что он попал в аварию. Я поехал по пути его следования в надежде обнаружить следы ДТП. Но на дорогах было все чисто. Тогда я начал обзванивать больницы, полицейских и морги. Никаких сведений о моем сыне нигде не имелось. И лишь спустя полтора суток нам сообщили о его гибели".
Фото Ирина Московка и из архива семьи Токмаковых
Отец стал выяснять подробности происшествия. Опросил работников находящегося рядом с местом аварии круглосуточного автокомплекса, побеседовал с таксистами, которые стали очевидцами столкновения, ознакомился с первоначальными медицинскими документами и побывал на штрафстоянке, где сейчас находятся разбитые автомобили.
"Со слов свидетелей, выходило: “субару” мчалась на большой скорости еще от самого центра города, - говорит Владимир Токмаков. - Она петляла, постоянно кого-то обгоняя. А мой сын ехал потихоньку. И доказательства этому есть - на спидометрах обеих машин зафиксировалась та скорость, с которой они ехали: у “нивы” 47 км/ч, а у “субару” 180 км/ч. При этом число оборотов двигателя иномарки составляло 8 тысяч. Кстати, на том участке ограничение скорости составляет 60 км/ч. Сразу после столкновения свидетели кинулись на помощь пострадавшим".
Евгения, хоть он еще был жив и стонал, люди трогать побоялись: его прижало другой машиной. А вот из “субару” достали двух человек: мертвого парня с пассажирского сиденья и живую девушку с водительского места. Появившиеся чуть позже медики “скорой помощи” в своих бумагах отразили, что девушка находилась в сильном алкогольном опьянении. У нее оказались сломанными два ребра. Ну и закрытую черепно-мозговую травму она получила.
Спустя час-полтора на место аварии прибыло несколько поливальных машин, которые смыли следы происшествия. Впрочем, черные разводы от шин “субару” на дороге заметны до сих пор. По ним видно, что автомобиль действительно вылетел на встречку и съехал в кювет.
"Пострадавшая девушка сразу назвала телефонный номер своего отца и попросила сообщить ему об аварии, - рассказывает Владимир Токмаков. - Так выяснилось, что она дочь генерал-майора Марата Шабакбаева, заместителя главы республиканской финансовой полиции. Меруерт кричала, что “всех порвет и уволит”, пока врачи не сделали ей успокоительный укол. Нам удалось выяснить: девушка вместе с другом гуляла на свадьбе то ли у друзей, то ли у родственников и в ту ночь возвращалась домой в Астану. Сам генерал со мной уже встречался. Нормально с ним поговорили, он себя достойно вел. Сказал, что готов подать рапорт и распрощаться с высокой должностью: мол, все равно уже возраст пенсионный".
Однако все оказалось не так просто. Родственникам Евгения Токмакова удалось раздобыть полицейскую сводку, в которой зафиксировано, что Меруерт Шабакбаева, 1990 года рождения, находилась на пассажирском сиденье. Поэтому виновным в столкновении правоохранители считают ее погибшего друга Диаса Ажигалиева.
Сообщение о страшной аварии уже облетело соцсети. Родные погибшего ищут свидетелей ДТП, пишет "Новый вестник"
"8 мая в результате страшной аварии погиб мой Брат Евгений Токмаков. Виновница аварии молодая девушка, 24 лет, дочь генерала финансовой полиции, Меруерт, жива, лежит сейчас в больнице с сотрясением мозга. Вину свою не признает, пытается спихнуть все на своего пассажира, который также погиб в этой аварии, якобы он был за рулем. Дело пытаются сфабриковать: полтора суток мы искали Женю, так как он просто пропал, не приехал с ночной смены, прозванивали морги, больницы, делали запросы в ГАИ…НИЧЕГО!! Потом нам сообщили об аварии. У Жени были переломаны руки, ноги, кости скелета, травма головы, повреждение внутренних органов, шансов не было никаких. А какие могли быть шансы, когда дочь генерала на скорости 180 км/ч влетела в его “Ниву”. Он ехал со скоростью 47 км/ч. Он даже среагировать толком не сумел, как она влетела в его машину. Сейчас мы пытаемся добиться правды, НО все скрывается, никаких экспертиз не проводилось", – гласит сообщение с соцсетях.
Родные просят откликнуться свидетелей это аварии. Телефон отца: 87017240474, телефон сестры: 87773515132.
У погибшего Евгения осталась шестилетняя дочь Ева.
Источник: NUR.KZ