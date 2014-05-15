В Бейнеу машинист похитил с тепловоза более 1000 литров дизтоплива

Транспортные полицейские задержали машиниста тепловоза и его помощника за сбыт 1000 литров дизельного топлива, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Локомотивного депо станции Бейнеу сотрудники административной полиции Линейного отдела внутренних дел на станции Актау задержали 53-летнего машиниста тепловоза и его 22-летнего помощника. Они пытались сбыть похищенные с тепловоза 1000 литров дизельного топлива 36-летнему жителю п. Бейнеу. По данным пресс-службы ДВД на транспорте, похищенное дизельное топливо изъято в кузове автомашины УАЗ под управлением данного гражданина. Ведется следствие. Жанна ИДРИСОВА