14 мая уральский городской суд под председательством судьи Гульнары ГИМАДУТДИНОВОЙ санкционировал арест 30-летнего КАДРАЛИЕВА. - КАДРАЛИЕВ обвиняется в особо тяжком преступлении, в совершении преступлении, предусмотренном статьей 96 УК РК - "Убийство", - рассказала судья. - Согласно материалам следствия, 8 апреля КАДРАЛИЕВ, находясь в автомашине "ВАЗ-21011" в районе поселка Рыбцех, нанес ножевое ранение в область шеи своей супруге, отчего КАДРАЛИЕВА погибла на месте преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемый работает сварщиком в ЗКМК, ранее судим не был, и характеризуется с хорошей стороны. По словам судьи, КАДРАЛИЕВ также поступил в больницу с ножевым ранением в область живота. Вчера врачи выписали больного, после чего суд санкционировал его арест. - Как в ходе следствия, так и в ходе санкционирования ареста обвиняемый в отношении обстоятельств дела показания не дает, - продолжает Гульнара ГИМАДУТДИНОВА. - Вчера на суде он лишь попросил не санкционировать его арест, а применить подписку о невыезде. Нож, которым было совершено убийство, родственники КАДРАЛИЕВЫХ признали. Деревянным ножом пользовались супруги в хозяйстве. У семьи остались двое детей 4 и 2 лет. Сейчас они находятся у родственников обвиняемого. Отец погибшей КАДРАЛИЕВОЙ, который жил вместе с супругами, болен и воспитывать детей не может. Напомним, 28 апреля возле поселка Рыбцех в лесополосе был найден автомобиль «ВАЗ-21011». В салоне был обнаружен труп женщины - 25-летней жительницы поселка Деркул. Она умерла от ножевых ранений в области шеи. На заднем сидении сидел ее муж 1984 года рождения, также с ножевыми ранениями в области шеи, грудной клетки и живота, однако он был еще в сознании. Как стало известно, мужчина перерезал горло своей супруге - она скончалась на месте. Раненный муж сообщил, что супруга напала на него, а он оборонялся. Как стало известно, супруги проживали в поселке Деркул. По словам соседей, муж не имел постоянного места работы, но и жене запрещал трудоустраиваться. Последние два месяца в семье постоянно вспыхивали ссоры на почве ревности, погибшая часто жаловалась соседке на то, что муж часто ее избивает и издевается над ней. В день трагедии она рассказала подружке, что они помирились и разногласия остались в прошлом.