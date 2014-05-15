Фото из архива "Мой ГОРОД" Фото из архива "Мой ГОРОД" К сожалению, все, что сделали люди для животного, оказалось недостаточным. Сегодня утром примерно в 10.30 косуля умерла. - Мы сделали для косули все, что могли, - говорит руководитель общественного объединения «За жизнь» Юлия АСИНОВСКОВА. - Уложили животное на мягкую подстилку из соломы, переворачивали её каждые 2 часа. Сразу по приезде в город животному сделали уколы и ставили капельницу, но, к сожалению, ему становилось все хуже. И с 2 часов ночи у косули начались конвульсии. Я все время находилась с ней рядышком. Но она не смогла даже попить. Ветеринар сделала для неё все, что можно - прокапали животное. Но, видимо, полученные травмы, ведь косуля все время пыталась выбраться и ободралась о забор на даче, а также интоксикация, которую получило животное из-за укусов клещей, не оставили шансов на выживание.