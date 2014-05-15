По словам, на сегодняшний день некоторые молодые люди, не имея за собой теологического образования, попадают под влияние деструктивных радикальных течений. - Из-за своих крайних взглядов, недопонимания основ шариата, считают свою интерпретацию священных текстов Корана и хадисов единственно правильным, не осознавая пагубность своих действий, - рассказал Арман НУРАХМЕТУЛЫ. По словам, еще несколько лет назад в Казахстане дали о себе знать приверженцы радикальных религиозных течений. В прошлом году около 100 семей уехали в Сирию, и 40 из них из Карагандинской области. Тогда родственники молодых людей, поехавших в Сирию, отправились в Турцию и на границе с Сирией они встретились со своими детьми. - Матери плача уговаривали своих детей вернуться, но они не откликнулись, - говорит наиб-имам. - Что можно ждать от человека, чье сердце не растопили материнские слезы? По словам имама, как стало известно, никто из родных этих 40 мужчин никогда не обращались к имаму. - Никто не пришел, не сказал "вот, мой ребенок читает вот такую брошюру, или засиживается в интернете и читает религиозную литературу", никто не поинтересовался, что это за литература, - говорит Муратбек КЫСТАУБАЕВ. - Конечно, в первую очередь молодые люди уезжают в Сирию по материальным причинам, но есть среди них, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и их практически втянули. И в этом есть наша вина. У многих понятие такое: "Мой ребенок жив и здоров, а до чужого мне нет дела", и такое понимание должно уйти. Нужно помогать друг другу. Еще один факт, который касается девушек, обязателен ли хиджаб. Как рассказал наиб-имам, если девушка пришла к тому, что решила, что будет носить платок, и надевает его, окружение ее не понимает. - Вот идет она на остановку, ждет автобус. Подходит к ней пожилая женщина, причем казашка, и начинает говорить: "Зачем тебе платок или хиджаб, у тебя такие красивые волосы" или "Раньше так не носили", как будто раньше наши женщины ходили полуголыми. Этой женщине нет дела до 16-летних школьниц, которые делают аборт, нет дела до подростков, которые употребляют наркотики, она смущает, стыдит девушку, которая решила скрыть наготу. После всех нападков со стороны окружающих девушка приходит в мечеть и там ей встречаются приверженки нетрадиционного ислама, которые, в свою очередь, увидев подавленное состояние, начинают всячески поддерживать ее. Так она и уходит в нетрадиционную религию. Проблему религиоведы видят и в том, что молодые люди, заинтересовавшись исламом, забивают в интернете "Ислам", на который выходят 10 тысяч различных предложений, из которых почти 99% ваххабистского толка.