religiaСегодня, 15 мая, управление по делам религий ЗКО провело семинар для журналистов на тему "Вопросы повышения религиозной грамотности журналистов". По словам руководителя отдела КГУ "Центр исследования проблем религий" УДР ЗКО, исламоведа Армана НУРАХМЕТУЛЫ, на сегодняшний день некоторые молодые люди, не имея за собой теологического образования, попадают под влияние деструктивных радикальных течений. - Из-за своих крайних взглядов, недопонимания основ шариата, считают свою интерпретацию священных текстов Корана и хадисов единственно правильным, не осознавая пагубность своих действий, - рассказал Арман НУРАХМЕТУЛЫ. По словам наиб-имама Уральской областной мечети Муратбека КЫСТАУБАЕВА, еще несколько лет назад в Казахстане дали о себе знать приверженцы радикальных религиозных течений. В прошлом году около 100 семей уехали в Сирию, и 40 из них из Карагандинской области. Тогда родственники молодых людей, поехавших в Сирию, отправились в Турцию и на границе с Сирией они встретились со своими детьми. - Матери плача уговаривали своих детей вернуться, но они не откликнулись, - говорит наиб-имам. - Что можно ждать от человека, чье сердце не растопили материнские слезы? По словам имама, как стало известно, никто из родных этих 40 мужчин никогда не обращались к имаму. - Никто не пришел, не сказал "вот, мой ребенок читает вот такую брошюру, или засиживается в интернете и читает религиозную литературу", никто не поинтересовался, что это за литература, - говорит Муратбек КЫСТАУБАЕВ. - Конечно, в первую очередь молодые люди уезжают в Сирию по материальным причинам, но есть среди них, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и их практически втянули. И в этом есть наша вина. У многих понятие такое: "Мой ребенок жив и здоров, а до чужого мне нет дела", и такое понимание должно уйти. Нужно помогать друг другу. Еще один факт, который касается девушек, обязателен ли хиджаб. Как рассказал наиб-имам, если девушка пришла к тому, что решила, что будет носить платок, и надевает его, окружение ее не понимает. - Вот идет она на остановку, ждет автобус. Подходит к ней пожилая женщина, причем казашка, и начинает говорить: "Зачем тебе платок или хиджаб, у тебя такие красивые волосы" или "Раньше так не носили", как будто раньше наши женщины ходили полуголыми. Этой женщине нет дела до 16-летних школьниц, которые делают аборт, нет дела до подростков, которые употребляют наркотики, она смущает, стыдит девушку, которая решила скрыть наготу. После всех нападков со стороны окружающих девушка приходит в мечеть и там ей встречаются приверженки нетрадиционного ислама, которые, в свою очередь, увидев подавленное состояние, начинают всячески поддерживать ее. Так она и уходит в нетрадиционную религию. Проблему религиоведы видят и в том, что молодые люди, заинтересовавшись исламом, забивают в интернете "Ислам", на который выходят 10 тысяч различных предложений, из которых почти 99% ваххабистского толка.