banderasЗнаменитый испанский актер Антонио Бандерас может сыграть роль папы Римского Франциска в первом фильме о понтифике из Аргентины, сообщает The Huffington Post. Итальянский режиссер Даниэле Лучетти (Daniele Luchetti) планирует снять испаноязычный фильм «Зовите меня Франциск» за 12 миллионов долларов. Действие картины развернется в различных локациях, в том числе в Италии и Аргентине. Съемки должны начаться уже летом 2014 года. Сценарий киноленты основан на бестселлере аргентинской журналистки Евангелины Химитиан (Evangelina Himitian) «Франциск: папа из народа» (Francisco: El Papa de la gente). Lenta.ru