Министерство юстиции Украины оценило ущерб от выхода Крыма из состава республики более чем в один триллион гривен (84,6 миллиарда долларов). Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава ведомства Павел Петренко. Он подчеркнул, что Украина ежедневно несет убытки из-за того, что не имеет возможности пользоваться черноморским шельфом. «Фактически Россия добывает и крадет тот газ, который принадлежит Украине. Точно так же речь идет о морских портах и инфраструктуре, которая осталась там и которую можно квалифицировать как утраченную выгоду», — добавил министр. В конце апреля Петренко оценил ущерб от потери Крыма в 950 миллиардов гривен (80,3 миллиарда долларов), утверждая, что это убытки исключительно от «незаконного захвата территории и создания искусственных преград по использованию украинского имущества» и что в эту сумму не входит утраченная выгода. После смены власти на Украине, произошедшей в конце февраля (тогда Верховная Рада отстранила президента Виктора Януковича от должности, изменила конституцию и возложила исполнение обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова), часть жителей Крыма отказалась признать новое украинское руководство. В Севастополе прошли массовые акции протеста, за которым последовала отставка мэра города Владимира Яцубы. Позднее парламент Крыма отправил в отставку правительство автономии во главе с Анатолием Могилевым. На его место был назначен лидер «Русского единства» Сергей Аксенов, обратившийся к российским властям за помощью в обеспечении мира в регионе. Вскоре после этого на полуострове был проведен референдум, подавляющее большинство участников которого высказались за присоединение к РФ. Власти Украины, а также США и ЕС отказались признавать итоги голосования, назвав его незаконным. Несмотря на это, 18 марта президент России Владимир Путин и крымское руководство подписали соответствующий договор. Тогда же власти Крыма национализировали активы «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза», до этого принадлежавшие Украине, а спикер местного парламента Владимир Константинов заявил, что нефть и газ в Крыму должны добывать российские компании.