Как отметила и.о. начальника городского отдела внутренней политики Гулбаршын МЕНДАГУЛОВА, так здесь решили поддержать подрастающее поколение и пропагандируют здоровый образ жизни. Фестиваль прошел в двух направлениях «Hip hop», «Break dance» и состоял из четырех номинаций. В результате жюри объявило победителей, которыми в основном стали хозяева фестиваля. В «Break dance» в категории «Профессионал» первое и второе места заняли атыраусцы Шамиль АЛИШАЕВ и Дамир КУРМАШЕВ. В этой же категории в направлении «Hip hop» лучшим оказался Кайырхан НАУРЫЗБАЕВ из Атырау, вторым оказался Асан САМАТОВ из Уральска. В категории «Джуниор» («Break dance») первое место досталось атыраусцу Рустаму ХУСНУТДИНОВУ, на втором - Юрий АРТЕМОВ из Актау. В категории «Кидз» («Hip hop») лучшими также оказались представители Атырау - Нурлан ЕРЕЖЕПОВ и Асылбек ХАЛЕЛОВ.