Вопреки распространенному мнению, роботы бывают не только в фильмах 50-х и коробках с игрушками. Минимум десять роботов уже можно назвать невероятными — и они находятся в производстве. От гуманоидов, способных выполнять широкий круг действий, недоступных людям, до протезов и гигантских роботов, которых мы могли встречать только в компьютерных играх и фильмах. Слово «робот» было придумано чешским драматургом Карелом Чапеком для пьесы «Россумские Универсальные Роботы», и с тех мы, можно сказать, повсюду говорим о его пьесе. Трансформеры, робокопы, прочие гиганты — все это тренд кинематографический, и от реальности его отделяет всего-то ничего. Давайте о ней и поговорим. Верьте или нет, реальность роботов создавалась на протяжении сотен лет. Планы,нарисованные Леонардо да Винчи в конце 15 века были обнаружены в 50-х годах ушедшего столетия. Маэстро подробно составил конструкцию механического рыцаря, который мог двигать руками, головой и челюстью. Нет никаких свидетельств того, что этот рыцарь когда-либо был построен, но чертежи точно знаменуют собой начало разработки роботов. Первый человекоподобный робот, управляемый дистанционно (и как ни странно, голосом), появился в 20-х годах, а первый электронный автономный робот со сложной системой — в 40-х. И уже в 50-х, 60-х и 70-х началась эволюция промышленных роботов для использования на заводах, поднимающих и сортирующих материалы. Как вы можете себе представить, моральные последствия введения роботов в общество полны противоречий, хотя роботы стали жизненно важными инструментами для человечества — люди теряют рабочие места; этот печальный факт только усугубляется с развитием технологий. Есть также теория — которую Вернор Виндж назвал «сингулярностью» — благодаря которой людям стоит побеспокоиться о моменте, когда роботы станут умнее людей. Предполагалось, что первый роботизированный мозг появится к 2019 году, но как же вы удивитесь, когда пройдетесь по нашему списку десяти роботов, которых можно поместить в величайшие достижения человечества робототехники на сегодняшний день.
10. Asimo (Honda)
Начнем с робота, которого многие, вероятно, уже видели. Почти сорок лет его делала Honda. Разработка началась в 80-х годах с серии Honda E-Series, в 90-х появилась Honda P-Series. P-Series был первым гуманоидным роботом, который мог гулять без проводов. Эти проекты были неотъемлемой частью эволюции Honda, которая привела к презентации Asimo в 2000 году. С некоторыми обновлениями, современная модель 2014 года ростом примерно в полтора метра весит около 50 кг. Она полностью способна маневрировать самостоятельно, избегать препятствий и даже может принести вам кофе по вашей просьбе. Цель Honda — интегрировать в Asimo инструменты помощи людям. Со своим искусственным интеллектом, робот способен воспринимать просьбы человека и реагировать соответствующим образом. Датчики в его руках способны оценивать количество силы, необходимой для удерживания предмета: к примеру, Asimo может отвинтить плотно сидящую крышку от банки кофе или поднять бумажный стаканчик, не раздавив его.
9. VGo — роботизированное устройство телеприсутствия
VGo попало в этот список не только из-за футуристического вида или особых достижений в области технологий, но и за особую изобретательность. Когда VGo размещается в классной комнате, лекционном зале или где-нибудь еще, пользователь может получить к нему полный контроль с помощью ноутбука через Wi-Fi. Технологии этого робота позволяют не только говорить, видеть и слышать, но и передвигаться. Это куда любопытнее, чем простой звонок в Skype, когда человек должен сидеть лицом к ноутбуку. Удаленный пользователь просто поворачивает робота в любом направлении, что позволяет полное взаимодействие. Вы можете быть в двух местах одновременно. Этот слиток технологий имеет жизненно важное значение для многих групп людей. Ребенок-инвалид может посещать школу, не выходя из дома. Можно увидеть и поговорить с членом своей семьи за многие километры, буквально находясь с ним рядом. Также это помогает обеспечить переводчика в режиме реального времени. Тот факт, что VGo относительно дешев (6000 долларов), делает его доступным для школ и больниц за рубежом.
8. BigDog (Boston Dynamics)
На то, как передвигается этот робот, лучше посмотреть самостоятельно. Разработанный в 2005 году Boston Dynamics (недавно купленной Google) в качестве грузового мула для армии, BigDog представляет собой четырехногого робота, способного передвигаться по пересеченной местности вместе с солдатами. Его баланс и способность прыгать удивляют, а также придают ему жутковатый вид. Его ноги выглядят живыми, поскольку пытаются устоять, даже когда торс робота толкают. BigDog в длину почти полтора метра, в высоту — около метра, весит 110 килограмм, но может перевозить до 150 килограммов со скоростью около 6 км/ч даже в горку. С помощью около 50 датчиков робот анализирует положение и скорость, отправляя информацию в центральный компьютер и определяя следующий маневр. Недавно Boston Dynamics оснастило BigDog рукой, которая может поднимать и бросать объекты.
7. Roboy (Университет Цюриха)
Для начала отметим, что этого робота отличает от других его суставы, движимые сухожилиями, которые позволяют ему двигаться почти как человеку. Он мягкий на ощупь и очень реактивный, компенсирующий толчки и восстанавливающий свое положение с помощью имитации мышц. Его лицо может выражать эмоции, а еще он краснеет. Также это первый из двух роботов в этом списке, который выглядит как ребенок. Представленный в Цюрихе в прошлом году, Roboy будет около метра высотой. Он небольшой, но создан так, чтобы в один прекрасный день стать хорошим помощником для пожилых людей, а также отличным компаньоном. Проект открыт, нужен только 3D-принтер и 200 000 евро, чтобы его распечатать. К слову, понадобилось около девяти месяцев, чтобы его разработать, что символично.
6. Kuratas (Suidobashi Heavy Industry)
Kuratas — первый в мире гигантский робот. Его высота — 4 метра, весит он около 4,5 тонн. Вы можете залезть в него. Интерфейс водителя работает с использованием Kinect, но если вы предпочитаете управлять своими роботами с безопасного расстояния, можно использовать сенсорный экран телефона в качестве пульта дистанционного управления. Этого робота решил разработать художник Когоро Курата, вдохновившись аниме. Ему помогал Ватару Йошизаки, робототехник. Kuratas движется с помощью четырех колес, может разгоняться до 10 км/ч и носить оружие. Когоро Курата называет Kuratas «произведением искусства», что неудивительно, если учесть скромную цену в 1,3 миллиона долларов. В любом случае, это не самое выдающееся произведение инженерного искусства.
5. Atlas (Boston Dynamics)
Вернемся к Boston Dynamics. Высота Atlas — 2 метра, вес — 150 кг. Он был разработан с единственной целью: заменить людей в поисково-спасательных операциях и для отправки в опасные зоны, в которых люди не смогут выжить. Благодаря сложным конечностям, робот может использовать электроинструменты, вращать вентили и так далее. Это создание — серьезный шаг к созданию человекоподобных роботов, которые подменят людей в особо опасных условиях, а потом и в более безопасных. Atlas представляет собой сочетание человеческого управления и автономии, автономно контролирует баланс, но пока не понимает всех деталей человеческой миссии, как их может понять оператор. В случае поиска и спасения в труднодоступной местности, например, в разрушенных зданиях, это отличная команда. Можно сказать прямо: баланс Atlas прекрасен, но не удивляет, поскольку мы уже знакомы с BigDog. В этом году Atlas будет испытан на DARPA Robotics Challenge в ходе решения отдельных задач, например, вождения и использования электроинструментов.
4. Bebionics3 (RSLSteeper)
Bebionic3 — это самый современный протез руки сегодняшнего дня, способный поднимать до 45 килограммов, но все еще достаточно чувствительный, чтобы можно было писать ручкой или держать бумажный стаканчик. С помощью датчиков, которые контактируют с кожей пользователя, легко управляются пальцы, причем скорость и силу можно настроить в любой конкретный момент. Протез можно купить вместе с перчаткой, которая придаст руке человеческий вид. Вспомните знаменитую сцену из второго «Терминатора», когда Арни срезает кожу с руки, обнажая роботизированный скелет под ней? Кто бы мог подумать, что мы были на пороге аналогичной технологии всего 20 лет назад? Протез обойдется в 25-35 тысяч долларов. Это недешево, но бесценно для ампутантов, которые хотят вновь обрести независимость.
3. RoboBee (Гарвардский университет)
С искусственными мышцами, которые движут крылья 120 раз в секунду, RoboBee имеет размах крыльев около 3 см и легко взлетает. Вы можете спросить, зачем же нужен такой робот, но очень удивитесь, узнав о цели Гарвардского университета. План состоит в том, чтобы создать автономный рой таких роботов для поисково-спасательных миссий, детального изучения погоды и искусственного опыления. С помощью сенсоров, которые будут работать в точности как антенны пчел, и специального программного обеспечения, роботы смогут сканировать движения друг друга и действовать соответственно. Размер роботов — это ключевая деталь, которая позволит им добираться до сложнодоступных зон в случае природных катастроф с легкостью и проворством. В настоящее время инженеры работают над решением некоторых проблем самой сборки. Первая — это источник питания на борту, а вторая — уменьшение микрочипа, чтобы не мешал роботам летать. Как только проблемы будут преодолены, RoboBee будут готовы вылетать. Остается еще один вопрос: сможем ли мы сами ускользнуть от взора этих мелких пчел?
2. «Кьюриосити» (NASA)
Запущенный в ноябре 2011 года и приземлившийся на Марс в августе 2012 года, «Кьюриосити» представляет собой самый продвинутый марсоход от NASA на сегодняшний день. 3 метра в длину и 2,5 в высоту, весом почти под тонну, марсоход выделяется на жестком рельефе Красной планеты. Его основная миссия заключается в анализе геологии, поиске воды или признаков жизни, а также изучении климата. «Кьюриосити» уже подтвердил наличие воды в почве Марса, что вызвало большое волнение и сплетни среди астрономов. «Кьюриосити» оснащен системой визуализации, способной делать снимки в высоком разрешении на поверхности Марса, и тем самым помогает земной команде в удаленном изучении Марса. Камеры, установленные на марсоходе, помогли сделать знаменитый «селфи» марсохода. Также он может немного бурить породу и собрать образцы в поисках элементов, которые являются ключом к жизни на Земле. Ни один из его предшественников не был способен на это. Кроме того, это первый робот в списке, оснащенный лазером. «Кьюриосити» может сжигать лазером небольшие камешки, анализируя испарения.
1. iCub (Итальянский технологический институт)
Это iCub, самый впечатляющий робот-гуманоид из списка. iCub настолько похож на человека, что к нему можно обращаться по имени-отчеству. Разработанный несколькими университетами и созданный Итальянским технологическим институтом, iCub по размерам сопоставим с двухлетним ребенком и даже учится точно так же. iCub способен идентифицировать людей и объекты, находить различия между ними и взаимодействовать соответственно. Он также способен находить выход из сложных трехмерных лабиринтов самостоятельно. Он может трогать, хватать и поднимать предметы по требованию и даже стрелять из лука, пытаясь попасть в яблочко все лучше и лучше. Вполне вероятно, что именно iCub станет идеальным спутником и помощником человека в не слишком отдаленном будущем. hi-news.ru