10. Asimo (Honda)

Вопреки распространенному мнению, роботы бывают не только в фильмах 50-х и коробках с игрушками. Минимум десять роботов уже можно назвать невероятными — и они находятся в производстве. От гуманоидов, способных выполнять широкий круг действий, недоступных людям, до протезов и гигантских роботов, которых мы могли встречать только в компьютерных играх и фильмах. Слово «робот» было придумано чешским драматургом Карелом Чапеком для пьесы «Россумские Универсальные Роботы», и с тех мы, можно сказать, повсюду говорим о его пьесе. Трансформеры, робокопы, прочие гиганты — все это тренд кинематографический, и от реальности его отделяет всего-то ничего. Давайте о ней и поговорим. Верьте или нет, реальность роботов создавалась на протяжении сотен лет. Планы, нарисованные Леонардо да Винчи в конце 15 века были обнаружены в 50-х годах ушедшего столетия. Маэстро подробно составил конструкцию механического рыцаря, который мог двигать руками, головой и челюстью. Нет никаких свидетельств того, что этот рыцарь когда-либо был построен, но чертежи точно знаменуют собой начало разработки роботов. Первый человекоподобный робот, управляемый дистанционно (и как ни странно, голосом), появился в 20-х годах, а первый электронный автономный робот со сложной системой — в 40-х. И уже в 50-х, 60-х и 70-х началась эволюция промышленных роботов для использования на заводах, поднимающих и сортирующих материалы. Как вы можете себе представить, моральные последствия введения роботов в общество полны противоречий, хотя роботы стали жизненно важными инструментами для человечества — люди теряют рабочие места; этот печальный факт только усугубляется с развитием технологий. Есть также теория — которую Вернор Виндж назвал «сингулярностью» — благодаря которой людям стоит побеспокоиться о моменте, когда роботы станут умнее людей. Предполагалось, что первый роботизированный мозг появится к 2019 году, но как же вы удивитесь, когда пройдетесь по нашему списку десяти роботов, которых можно поместить в величайшие достижения человечества робототехники на сегодняшний день.

9. VGo — роботизированное устройство телеприсутствия

Начнем с робота, которого многие, вероятно, уже видели. Почти сорок лет его делала Honda. Разработка началась в 80-х годах с серии Honda E-Series, в 90-х появилась Honda P-Series. P-Series был первым гуманоидным роботом, который мог гулять без проводов. Эти проекты были неотъемлемой частью эволюции Honda, которая привела к презентации Asimo в 2000 году. С некоторыми обновлениями, современная модель 2014 года ростом примерно в полтора метра весит около 50 кг. Она полностью способна маневрировать самостоятельно, избегать препятствий и даже может принести вам кофе по вашей просьбе. Цель Honda — интегрировать в Asimo инструменты помощи людям. Со своим искусственным интеллектом, робот способен воспринимать просьбы человека и реагировать соответствующим образом. Датчики в его руках способны оценивать количество силы, необходимой для удерживания предмета: к примеру, Asimo может отвинтить плотно сидящую крышку от банки кофе или поднять бумажный стаканчик, не раздавив его.

8. BigDog (Boston Dynamics)

VGo попало в этот список не только из-за футуристического вида или особых достижений в области технологий, но и за особую изобретательность. Когда VGo размещается в классной комнате, лекционном зале или где-нибудь еще, пользователь может получить к нему полный контроль с помощью ноутбука через Wi-Fi. Технологии этого робота позволяют не только говорить, видеть и слышать, но и передвигаться. Это куда любопытнее, чем простой звонок в Skype, когда человек должен сидеть лицом к ноутбуку. Удаленный пользователь просто поворачивает робота в любом направлении, что позволяет полное взаимодействие. Вы можете быть в двух местах одновременно. Этот слиток технологий имеет жизненно важное значение для многих групп людей. Ребенок-инвалид может посещать школу, не выходя из дома. Можно увидеть и поговорить с членом своей семьи за многие километры, буквально находясь с ним рядом. Также это помогает обеспечить переводчика в режиме реального времени. Тот факт, что VGo относительно дешев (6000 долларов), делает его доступным для школ и больниц за рубежом.

7. Roboy (Университет Цюриха)

На то, как передвигается этот робот, лучше посмотреть самостоятельно. Разработанный в 2005 году Boston Dynamics (недавно купленной Google ) в качестве грузового мула для армии, BigDog представляет собой четырехногого робота, способного передвигаться по пересеченной местности вместе с солдатами. Его баланс и способность прыгать удивляют, а также придают ему жутковатый вид. Его ноги выглядят живыми, поскольку пытаются устоять, даже когда торс робота толкают. BigDog в длину почти полтора метра, в высоту — около метра, весит 110 килограмм, но может перевозить до 150 килограммов со скоростью около 6 км/ч даже в горку. С помощью около 50 датчиков робот анализирует положение и скорость, отправляя информацию в центральный компьютер и определяя следующий маневр. Недавно Boston Dynamics оснастило BigDog рукой, которая может поднимать и бросать объекты.

6. Kuratas (Suidobashi Heavy Industry)

Для начала отметим, что этого робота отличает от других его суставы, движимые сухожилиями, которые позволяют ему двигаться почти как человеку. Он мягкий на ощупь и очень реактивный, компенсирующий толчки и восстанавливающий свое положение с помощью имитации мышц. Его лицо может выражать эмоции, а еще он краснеет. Также это первый из двух роботов в этом списке, который выглядит как ребенок. Представленный в Цюрихе в прошлом году, Roboy будет около метра высотой. Он небольшой, но создан так, чтобы в один прекрасный день стать хорошим помощником для пожилых людей, а также отличным компаньоном. Проект открыт, нужен только 3D-принтер и 200 000 евро, чтобы его распечатать. К слову, понадобилось около девяти месяцев, чтобы его разработать, что символично.

5. Atlas (Boston Dynamics)

Kuratas — первый в мире гигантский робот. Его высота — 4 метра, весит он около 4,5 тонн. Вы можете залезть в него. Интерфейс водителя работает с использованием Kinect, но если вы предпочитаете управлять своими роботами с безопасного расстояния, можно использовать сенсорный экран телефона в качестве пульта дистанционного управления. Этого робота решил разработать художник Когоро Курата, вдохновившись аниме. Ему помогал Ватару Йошизаки, робототехник. Kuratas движется с помощью четырех колес, может разгоняться до 10 км/ч и носить оружие. Когоро Курата называет Kuratas «произведением искусства», что неудивительно, если учесть скромную цену в 1,3 миллиона долларов. В любом случае, это не самое выдающееся произведение инженерного искусства.

4. Bebionics3 (RSLSteeper)

Вернемся к Boston Dynamics. Высота Atlas — 2 метра, вес — 150 кг. Он был разработан с единственной целью: заменить людей в поисково-спасательных операциях и для отправки в опасные зоны, в которых люди не смогут выжить. Благодаря сложным конечностям, робот может использовать электроинструменты, вращать вентили и так далее. Это создание — серьезный шаг к созданию человекоподобных роботов, которые подменят людей в особо опасных условиях, а потом и в более безопасных. Atlas представляет собой сочетание человеческого управления и автономии, автономно контролирует баланс, но пока не понимает всех деталей человеческой миссии, как их может понять оператор. В случае поиска и спасения в труднодоступной местности, например, в разрушенных зданиях, это отличная команда. Можно сказать прямо: баланс Atlas прекрасен, но не удивляет, поскольку мы уже знакомы с BigDog. В этом году Atlas будет испытан на DARPA Robotics Challenge в ходе решения отдельных задач, например, вождения и использования электроинструментов.

3. RoboBee (Гарвардский университет)

Bebionic3 — это самый современный протез руки сегодняшнего дня, способный поднимать до 45 килограммов, но все еще достаточно чувствительный, чтобы можно было писать ручкой или держать бумажный стаканчик. С помощью датчиков, которые контактируют с кожей пользователя, легко управляются пальцы, причем скорость и силу можно настроить в любой конкретный момент. Протез можно купить вместе с перчаткой, которая придаст руке человеческий вид. Вспомните знаменитую сцену из второго «Терминатора», когда Арни срезает кожу с руки, обнажая роботизированный скелет под ней? Кто бы мог подумать, что мы были на пороге аналогичной технологии всего 20 лет назад? Протез обойдется в 25-35 тысяч долларов. Это недешево, но бесценно для ампутантов, которые хотят вновь обрести независимость.

2. «Кьюриосити» (NASA)

С искусственными мышцами, которые движут крылья 120 раз в секунду, RoboBee имеет размах крыльев около 3 см и легко взлетает. Вы можете спросить, зачем же нужен такой робот, но очень удивитесь, узнав о цели Гарвардского университета. План состоит в том, чтобы создать автономный рой таких роботов для поисково-спасательных миссий, детального изучения погоды и искусственного опыления. С помощью сенсоров, которые будут работать в точности как антенны пчел, и специального программного обеспечения, роботы смогут сканировать движения друг друга и действовать соответственно. Размер роботов — это ключевая деталь, которая позволит им добираться до сложнодоступных зон в случае природных катастроф с легкостью и проворством. В настоящее время инженеры работают над решением некоторых проблем самой сборки. Первая — это источник питания на борту, а вторая — уменьшение микрочипа, чтобы не мешал роботам летать. Как только проблемы будут преодолены, RoboBee будут готовы вылетать. Остается еще один вопрос: сможем ли мы сами ускользнуть от взора этих мелких пчел?

1. iCub (Итальянский технологический институт)

Запущенный в ноябре 2011 года и приземлившийся на Марс в августе 2012 года, «Кьюриосити» представляет собой самый продвинутый марсоход от NASA на сегодняшний день. 3 метра в длину и 2,5 в высоту, весом почти под тонну, марсоход выделяется на жестком рельефе Красной планеты. Его основная миссия заключается в анализе геологии, поиске воды или признаков жизни, а также изучении климата. «Кьюриосити» уже подтвердил наличие воды в почве Марса, что вызвало большое волнение и сплетни среди астрономов. «Кьюриосити» оснащен системой визуализации, способной делать снимки в высоком разрешении на поверхности Марса, и тем самым помогает земной команде в удаленном изучении Марса. Камеры, установленные на марсоходе, помогли сделать знаменитый «селфи» марсохода. Также он может немного бурить породу и собрать образцы в поисках элементов, которые являются ключом к жизни на Земле. Ни один из его предшественников не был способен на это. Кроме того, это первый робот в списке, оснащенный лазером. «Кьюриосити» может сжигать лазером небольшие камешки, анализируя испарения.