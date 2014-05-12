Фото с официальной страницы "Дороги Казахстана" на facebook.com Фото с официальной страницы "Дороги Казахстана" на facebook.com Свыше 800 миллионов тенге заработала дорога "Астана-Щучинск", об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций. - С момента внедрения (платности) сбор средств за проезд по платному участку "Астана-Щучинск" составил 806,6 миллиона тенге: с 1 июля по 31 декабря 2013 года - 558,6 миллиона тенге; с 1 января по 1 мая 2014 года - 248 миллионов тенге", - говорится в ответе ведомства на запрос Tengrinews.kz. Сообщается, что все средства, получаемые от проезда по платному участку, направляются на текущий ремонт и содержание данного участка. При этом в минтранскоме отмечают, что согласно нормативу финансирования на содержание и текущий ремонт данного участка требуется 1,6 миллиарда тенге в год. Как сообщили в министерстве, на сегодня участок "Астана-Щучинск" не нуждается в капитальном ремонте, так как средства, получаемые от сбора за проезд по платному участку, обеспечивают его содержание и текущий ремонт. По предварительным расчетам минтранскома, к 2022 году система платности по автомобильным дорогам республиканского значения распространится на 6982 километра дорог. Это, как заявляют в ведомстве, позволит полностью удовлетворить потребность на содержание платных дорог в пределах нормативов и значительно снизить нагрузку на республиканский бюджет. Как сообщается, первая в Казахстане система взимания платы была внедрена в 2012-2013 годы на участке "Астана-Щучинск" автомобильной дороги "Астана-Петропавловск". Установка данной системы производилась французской компанией "G.E.A.". С января по май 2013 года проведены тестовые испытания оборудования и программного обеспечения системы. С 31 мая 2013 года система введена в опытную эксплуатацию. Отмечается, что в качестве льготы для местного транспорта введена абонентская плата за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных в 5 районах Акмолинской области (Шортандинском, Аккольском, Буландинском, Енбекшильдинском и Бурабайском). Размер годовой абонентской платы составляет 1000 тенге. В министерстве обращают внимание на то, что в Казахстане установлена самая низкая стоимость за проезд - 1 тенге за 1 километр на легковой автотранспорт, в то время как в России плата за проезд по 1 километру сложилась на уровне 5 тенге, во Франции - 18 тенге, а в Японии - 42 тенге.