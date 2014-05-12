Сегодня, 12 мая, в Уральске проводилась широкомасштабная акция по измерению артериального давления. Акция проводилась в нескольких местах массового пребывания людей, в том числе и в акимате города Уральска. - Такую акцию мы проводим уже не первый год, - рассказывает заведующая профилактическим отделением профилактики и социальной помощи городской поликлиники № 3 Бигайша КАБИЕВА. - Мы стараемся объяснить населению о причинах и последствиях высокого артериального давления, мерах профилактики высокого артериального давления и связанных с ним осложнений, а также рассказываем о необходимости обучения навыкам самоконтроля давления, тем самым идет формирование общественного мнения в пользу приверженности  здоровому образу жизни. Большинство молодых людей сейчас являются «гипотониками», то есть страдают от низкого артериального давления. Что, конечно, негативно сказывается на качестве их жизни. Измерить артериальное давление в стенах городского акимата пришли около 80 человек. По назначению врача некоторым из них здесь же делали замер глюкозы и холестерина. Акция была проведена: - акимат города Уральска; - городская прокуратура; - областной маслихат; - областное управление финансов; - ЦОН; - автовокзал; - торговый дом «Байтерек»; - рынок «Жайык»; - торгово-развлекательный центр «Орал». В рамках акции были распространены информационно-образовательные материалы, даны консультации врачей-специалистов по профилактике артериального давления.  