Взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в украинском городе Николаеве в понедельник, 12 мая; жертвами взрыва стали два человека, сообщает РИА "Новости". В результате разрушены несущие конструкции трех верхних этажей. По данным пресс-службы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва два человека погибли, трое пострадали. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере". Версия теракта на данный момент не рассматривается.