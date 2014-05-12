Напомним, в ночь на 6 мая 19-летний солдат-срочник из ЗКО Арман НАУРЗГАЛИЕВ был найден мертвым на пограничной полосе на заставе «Туат». У него было два пулевых ранения в голову. Как сообщил 8 мая замначальника регионального управления пограничной службы Муратбек СЕРИКБАЕВ, который в числе других офицеров привез груз-200 в ЗКО, экспертиза доказала, что это было самоубийство. Однакосразу сказал, что на теле сына на вскрытии он видел синяки, гематомы были на ногах и в области паха, как будто солдата кто-то сильно избил. - У него на ладонях пороховые ожоги, а на запястье следы наручников. Два выстрела в голову. И говорят, что это самоубийство, - сказал в день похорон убитый горем отец. А сегоднясообщил, что результаты судебно-медицинской экспертизы еще не готовы. - Дядя погибшего солдата Наурзгалиева полностью присутствует на следственных мероприятиях. Возбуждено уголовное дело, начальник заставы «Туат» водворен в ИВС, по результатам судебной экспертизы будет ясно, какие принимать меры. Версий много, возможно дело будет переквалифицировано, - сообщил военный прокурор. Арману НАУРЗГАЛИЕВУ до дембеля оставалось 5 месяцев.