По данным надзорных органов, 6 мая в 2 часа ночи на заставе «Туат» сослуживец обнаружил тело военнослужащего Армана НАУРЗГАЛИЕВА с огнестрельным ранением в области подбородка. Рядом с погибшим лежал автомат АК-74. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа военной прокуратуры. - В ходе первоначальной проверки было установлено, что в отношении погибшего солдата руководитель заставы систематически совершал различного рода противоправные деяния, в том числе с применением насилия, - рассказал военный прокурор усть-каменогорского гарнизона Ерлан БЕТЕКБАЕВ. - Подобные факты в отношении Армана подтвердили и остальные военнослужащие заставы. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 380 ч. 2 прим. 1 в отношении руководителя заставы - превышение власти. Начальник заставы задержан и водворен в изолятор временного содержания. Извиняюсь конечно, но такие негодяи должны нести самую суровую ответственность за гибель чужих детей, поэтому я дал указание задержать его и водворить в изолятор временного содержания. В ходе следствия будут проверяться все версии, не только по статье «Превышение власти», но и «Убийство». - Отец парня утверждает, что на теле Армана остались синяки, гематомы на руках, ногах в паховой области, заметны следы от наручников, действительно ли это так? - У погибшего были зафиксированы телесные повреждения. По предварительной версии, это результат издевательств начальника заставы в отношении срочника НАУРЗГАЛИЕВА. Он применял физическое насилие, давал неуставные команды личному составу. - Родственники Армана говорят, что выстрелов в голову было два. - Действительно, выстрела было два, по этому по автомату будет проводиться баллистическая экспертиза. Этот автомат стреляет как одиночными выстрелами, так и очередью. Все зависит от положения затвора. Установить, в каком положении был затвор, можно будет после экспертизы. Выяснилась фамилия начальника заставы "Туат", это офицер КУАНЫШБАЕВ 1991 года рождения.