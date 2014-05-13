Пятеро детей отравились угарным газом и были госпитализированы в больницу в результате пожара в девятиэтажном жилом доме, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным МЧС, пожар площадью 4 квадратных метра, произошел в ночь на вторник в доме №34 одиннадцатого микрорайона. Огонь возник в кладовом помещении между 1 и 2 этажами в четвертом подъезде. В результате пожара получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу годовалый малыш, двое детей в возрасте 3 лет, 9-летняя девочка и 16-летний подросток. Также из дома были эвакуированы 27 человек, трое были спасены.