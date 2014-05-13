Эти кадры заснял на сотовый телефон прохожий юноша. 40-летний мужчина без ног, просивший милостыню на рынке, упал с инвалидной коляски. Видя, что он не может самостоятельно подняться, тысячи людей проходили мимо. А некоторые, улучив момент, даже забрали рассыпавшиеся копейки. Об упавшем инвалиде никто так и не сообщили в "скорую". Но через сутки этого человека уже не было на прежнем месте. Куда его увезли, и что с ним стало - не известно. В центре адаптации для лиц неопределенного места жительства говорят, что люди не пытаются помочь умирающим бомжам из-за их внешнего вида и даже не звонят в "скорую". Сотрудникам центра приходится самим патрулировать улицы.