Донецкая народная республика (ДНР) провозгласила себя суверенным государством по итогам референдума о статусе региона, заявил в понедельник сопредседатель временного правительства ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА "Новости". "Мы, народ Донецкой народной республики, по результатам референдума, проведенного 11 мая 2014 года, и основываясь на декларации о суверенитете ДНР, объявляем, что отныне ДНР является суверенным государством. <…> Исходя из волеизъявления народа Донецкой народной республики и для восстановления исторической справедливости просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации", — зачитал Пушилин в понедельник "воззвание ДНР". Пушилин назвал приоритетом своей деятельности на ближайшее время улучшение состояния экономики и социальной сферы. "Мы сейчас получили суверенитет. Следующий шаг – вступление в конфедеративные или федеративные отношения с любой страной. Сейчас мы должны позаботиться о социально-экономическом секторе. Одна из основных задач – повысить благосостояние населения региона", - отметил Пушилин. Луганская народная республика, жители которой на референдуме 11 мая поддержали акт о государственном суверенитете, провозгласила независимость от Украины, заявил в обращении к жителям Луганска на митинге "народный губернатор" Валерий Болотов. "Мы избрали собственный путь независимости от произвола и кровавого диктата киевской хунты, фашизма и национализма, путь свободы, путь торжества закона", — сказал Болотов, отметив, что для Луганской народной республики с момента провозглашения ее независимости начинается новая жизнь "без диктата киевских властей". В Донецкой и Луганской областях Украины в воскресенье состоялся референдум о статусе регионов. На референдум в двух областях был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. По данным властей самопровозглашённых республик, и в том, и в другом регионе около 90% участников референдума проголосовали за независимость. Голосование состоялось на фоне проводимой киевскими властями против активистов масштабной силовой операции, в ходе которой применялась бронетехника и артиллерия. Напомним, МИД Украины в своем заявлении подчеркнул, что результаты референдума не изменят устройства страны.