Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. Сегодня, 13 мая, в специализированном суде по уголовным делам начался суд над обвиняемыми в разбойном нападении и убийстве на предпринимателя Виталия КАРКУЛЫ. На скамье подсудимых трое - 34-летний Азамат ТОГАЕВ, 28-летний Мерген ИМАНКУЛОВ и 36-летний Кенже БИРЖАНОВ.
Процесс ведет председатель суда Акгуль КАРАСАЕВА, подсудимых защищает три адвоката ШАГАТАЕВ, АКЖИГИТОВА, КАРАСЕВА. Сегодня гособвинение представлял прокурор Равиль МАЖИТОВ, но, как стало известно, процесс будет вести Руслан АМИНОВ.
В начале процесса адвокаты заявили ходатайство об опросе младшей дочери Виталия КАРКУЛЫ Евдокии АНТРОПОВОЙ, о приобщении к делу свидетельства о рождении годовалой дочери подсудимого Азамата ТОГАЕВА, а также справки с медучреждения о том, что супруга ТОГАЕВА находится на 9-10 неделе беременности.
Сын Виталия КАРКУЛЫ рассказал в суде, что сестра Евдокия вот-вот должна родить, поэтому не может присутствовать на процессе.
Судя по обвинительному заключения прокурора, в ноябре 2013 года Азамат ТОГАЕВ приезжает в Уральск, работы у него не было и средств к существованию тоже. В связи с чем он решает создать устойчивую вооруженную группу, то есть банду и привлекает своих знакомых ИМАНКУЛОВА и БИРЖАНОВА. ТОГАЕВ ранее был судим, имеет криминальный опыт, в связи с чем взял на себя руководство бандой.
- Для встреч и обсуждения они использовали дом ИМАНКУЛОВА в поселке Новенький Зеленовского района и съемную квартиру ТОГАЕВА по улице Алмазова в Уральске, - рассказал Равиль МАЖИТОВ. - Также они незаконно приобрели два обреза охотничьего гладкоствольного ружья и травматический пистолет «Стражник». Для мобильности они передвигались на автомашине «Ауди», который принадлежал ЖУСУПОВУ, но ею по доверенности управлял ИМАНКУЛОВ. Также у них была автомашина «Ауди С4», принадлежащая НИЕТАЛИЕВУ, которой также по доверенности управлял БИРЖАНОВ. Кроме того, подсудимые приобрели несколько сотовых телефонов и сим-карты трех операторов - Теле2, Билайн и Кселл. Также у них в наборе были вязанные шапки с прорезями для глаз и медицинские маски.
По словам МАЖИТОВА, в начале 2014 года они ездили по селам Переметное и Калининское, где ИМАНКУЛОВ показывал своим подельникам дома предпринимателей. Их выбор пал на КАРКУЛУ, чей дом расположен обособленно. С 8 по 10 января они вели скрытое наблюдение за домом и изучали подход к дому, 13 января на автомашине «Ауди», за рулем которого находился БИРЖАНОВ, они подъехали к СТО «Тулпар», что находится в пятистах метрах от дома предпринимателя, оставили там машину и пошли к дому КАРКУЛЫ пешком. С заднего входа они вошли во двор, БИРЖАНОВ остался во дворе для наблюдения, ТОГАЕВ и ИМАНКУЛОВ разбили окно и пробрались внутрь. На шум выбежали хозяева, которые в это время спали. Виталий КАРКУЛА выхватил ружье Иж-47, что находилось в углу комнаты. Увидев в руках хозяина дома ружье, преступники выстрелили ему в лицо. Далее разбойники вытащили хозяйку дома Валентину КАРКУЛУ в зал и стали избивать ее, требуя выдать им деньги. Она отдала им наличные деньги в сумме больше одного миллиона тенге и ювелирные изделия почти на 3, 5 млн тенге. Хозяйку дома преступники били по голове стволом от ружья. А когда она упала, решили, что она умерла и вышли из дома.
Согласно заключению судмедэкспертизы, Виталий КАРКУЛА погиб от огнестрельного дробового ранения в лицо.
- Таким образом подсудимые обвиняются в бандитизме, незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия, разбойном нападении, убийстве и покушении на убийство, - сообщил суду прокурор МАЖИТОВ. - ИМАНКУЛОВ также обвиняется в хранении наркотического вещества без цели сбыта в особо крупном размере. При задержании при нем обнаружили 25 граммов героина, а БИРЖАНОВ также обвиняется в хранении и перевозке огнестрельного оружия неоднократно. Также при задержании у него обнаружили обрез охотничьего ружья.
Все трое подсудимых свою вину признали частично.
- Вину признаю частично убийство, покушение на убийство - я этого не совершал, а также организацию банды, все остальное признаю, - сказал суду Азамат ТОГАЕВ, которого считают главарем банды.
- Свою вину признаю частично. Кроме 179-ой (Разбой) ничего не совершал. И то я шел на кражу, - сказал подсудимый ИМАНКУЛОВ.
Биржанов также частично признал вину, согласившись только со статьей «Разбой».
В суде в качестве потерпевшей стороны присутствует сын погибшего бизнесмена Юрия КАРКУЛА. Сегодня он был допрошен судом.
- В тот день примерно в 23.45 мы были дома, мы живем недалеко от родителей, позвонила мама, трубку взял мой младший сын, который потом мне сказал, что бабушка говорит что-то непонятное и связь оборвалась. Тут же сразу звонок, трубку взяла моя супруга, мама сказала следующее: «На нас напали, отца убили, меня избили!». Она повторяла это несколько раз. Через несколько минут я уже был в доме у родителей, отец был связан, голова была прострелена. Мама была на кухне, на ней тоже были пластиковые жгуты, которые применяют в автомашинах. У нее был порез на руке. Я ее отвез в больницу, где ей 4 часа делали операцию.
В одном из подсудимых сын предпринимателя узнал человека, который проходил у них стажировку. В начале 2000 годов ИМАНКУЛОВ проходил практику на предприятии КАРКУЛЫ.
На вопрос прокурора о мере наказания для подсудимых, Юрий КАРКУЛА ответил, что требует для них пожизненного заключения.
Следующее заседание суда назначено на 15 мая. Как стало известно в суде, потерпевшая Валентина КАРКУЛА находится на лечении в России, но пообещала сыну, что в суде она будет.
