На встречу с родителями пришли ведущие специалисты облздрава, представители общественных организаций, а также. - Понятие "паллиативная помощь" признано во всем мире, - говорит Надежда КОЗАЧЕНКО. - Это оказание психосоциальной поддержки семье тяжелобольного человека. Помимо оказания медицинской помощи здесь еще большой компонент психологического сопровождения семьи, обучение родственников правильному уходу за таким больным, помощь при оформлении необходимых документов и даже помощь семье в случае смертельного исхода больного. Наша команда занимается паллиативной помощью на дому уже не первый год. У нас есть о чем рассказать и поделиться опытом. На сегодняшний день в Казахстане паллиативная помощь практически не развита. Всего по Казахстану насчитывается 6 хосписов, куда могут обратиться за помощью родственники тяжелобольных людей. Особенно тяжело приходится родителям тяжелобольных детей. Так, если верить статистике, в Казахстане почти 150000 детей с ограниченными возможностями, из них имеют статус инвалида 54495 малыша до 18 лет. Это значит, что каждый 113 гражданин Казахстана - это ребенок с ограниченными возможностями, а каждый 33 ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем. В Уральске проживает 2763 ребенка с ограниченными возможностями, 1002 ребенка имеют инвалидность. - Сегодня мы решили провести семинар для родителей, чтобы рассказать им об организации паллиативной помощи за тяжелобольными детьми, - говорит. - На сегодняшний день у нас в городе проживает более 300 тяжелобольных детей. Это дети, имеющие тяжелые психоневрологические нарушения, онкобольные и другие тяжелые заболевания. На данный момент мы начинаем движение по Казахстану об открытии хосписов, которые так необходимы. Сегодняшней нашей целью является облегчить жизнь тяжелобольных людей, чтобы последние дни жизни они прожили достойно и полноценно, а также такой подход даст возможность поддержать родных этих больных. Хоспис - медицинское учреждение, в котором больные с прогнозируемым неблагоприятным исходом заболевания получают достойный уход и обслуживание. Пациенты хосписов окружены обычными «домашними» вещами, к ним открыт свободный доступ родственникам и друзьям. Медицинский персонал оказывает паллиативную медицинскую помощь: больные могут получать кислород, обезболивающие, зондовое питание и так далее. Минимум врачей и максимум среднего и младшего медицинского персонала. Основная цель пребывания в хосписе - скрасить последние дни жизни, облегчить страдания. Это гуманно и, кроме того, выгоднее экономически, чем лечить терминальных пациентов в условиях отделения интенсивной терапии. На постсоветском пространстве эта проблема не решена, так как всё равно требует значительных вложений, получения лицензии на работу с подлежащими контролю препаратами и прочее.