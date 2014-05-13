Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По данным пресс-службы  ДВД ЗКО, гражданин Великобритании Барох ПИТЕР Даниэль Альфред 1976 года рождения работал в качестве специалиста по консультированию по приглашению ТОО «ЖаикМунай» на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей с 07 ноября 2013 года.  "Наряду с основной работой Барох ПИТЕР с целью распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних занимался изготовлением порнопредметов в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В этих целях он  по каналам Интернета, в социальной сети «ВКонтакте», используя ранее зарегистрированный аккаунт под псевдонимом «Патрик Браун», познакомился с ранее не знакомыми несовершеннолетними жительницами г.Уральска и Атырау, изготовил фотографии порнографического характера последних", говорится в пресс-релизе. 15 января 2014 года по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 273-1 ч.3 п. «б» УК РК - "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера". Во время следственных мероприятий Барох ПИТЕР свою вину не признал, однако следователями ДВД доказательная база была закреплена. 22 апреля британцу было предъявлено обвинение по статьям - "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера" и "Развращение малолетних". 12  мая уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру г.Уральск для изучения в порядке надзора и направления по подсудности. Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца. К слову, в ходе следствия материалы уголовного дела были переведены на английский язык.