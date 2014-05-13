- АСКУЭ - это автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. Суть этой системы заключается в автоматической передаче показаний счетчиков у абонентов на сервер предприятия. Ежегодно по программе «Инвест» выделяется 50 млн. тенге, в этом году мы их уже освоили. С 2013 года в городе установлены 46 таких приборов учета среднего уровня, из них 34 на коммерческих предприятиях. Стоимость одного такого счетчика со всеми его составляющими составляет 297 тыс. тенге, - рассказал. По словам БУРАМБАЕВА, такие приборы позволяют отслеживать перебои напряжения, а также несанкционированное вмешательство извне, например, «воровство» электроэнергии. Если установить счетчики нижнего уровня в частный сектор, то это позволит не ходить по домам и не собирать показания, они будут поступать в онлайн-режиме на сервер предприятия. Все приборы находятся на балансе АО «ЗапКазРэк». Всего на модернизацию всех подстанций города требуется 8 млрд. тенге.