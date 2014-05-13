Иллюстративное фото с сайта spkpavlodar.kz Иллюстративное фото с сайта spkpavlodar.kz Областная комиссия по стабилизационному фонду утвердила объемы закупа сельхозпродуктов по фьючерсному договору. До конца года в общей сложности будет закуплено более 5,5 тысячи тонн овощей и картофеля, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из планируемого объема закупят 4 тысячи тонн картофеля, 200 тонн капусты, 50 тонн свеклы, 1000 тонн лука, 300 тонн моркови. - От крестьянских хозяйств по заключению фьючерсных контрактов поступило 16 заявок. Уже заключены первые контракты на поставку 2790 тонн картофеля. Первые поставки намечены на июнь. Покупная стоимость составит 60 тенге за килограмм картофеля, - сказал руководитель СПК «Атырау» Абат ТАСИМОВ.