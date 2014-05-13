Иллюстративное фото с сайта masterok.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта masterok.livejournal.com Залежи нефти выявлены на месторождении Рожковское в Зеленовском районе ЗКО, что находится в 70 км от Уральска, сообщает ИА «КазИнформ». - В частности, при испытании пластов в отложениях башкирского возраста в  скважине U-24, пробуренной в 2013 году на северо-восточном крыле месторождения, получен фонтанный приток легкой безводной нефти и газа, - сообщили в пресс-службе компании КМГ. Как информирует пресс-служба, ранее разведочные работы на этом участке были нацелены на поиск углеводородов в бобриковском и турнейском горизонтах. Соответственно, запасы новой залежи не были учтены  в аудированных запасах РД КМГ, выполненных Miller and Lents, LTD на конец 2013 года. Таким образом, с получением фонтанных притоков с новой залежи в башкирских отложениях возрастает перспектива увеличения запасов по месторождению Рожковское. Количественная оценка прироста запасов будет определена по результатам дальнейших геологоразведочных работ. Запасы жидких углеводородов РД КМГ категории 2P по месторождению Рожковское, согласно проводимым техническим аудитам запасов по международным стандартам, выросли с 5,4 млн. тонн  в 2012 г. до 7,9 млн. тонн в 2013 г. Месторождение Рожковское планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. Геологоразведочные работы на месторождении Рожковское ведет компания Ural Group Limited (UGL), которая является собственником 100% доли участия в ТОО «Урал Ойл энд Газ» (УОГ), обладающего правом недропользования на проведение разведки углеводородов на Федоровском блоке. Блок расположен в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области в 70 км. к востоку от г. Уральск. В 2011 году РД КМГ заключило соглашение с Exploration Venture Limited (EVL) о приобретении 50% акций в UGL.