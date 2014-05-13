Иллюстративное фото с сайта kemerovo.bz Иллюстративное фото с сайта kemerovo.bz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры ЗКО. По данным пресс-службы областной прокуратуры, Жанибекский районный суд признал виновным в присвоении и растрате вверенного чужого имущества и приговорил к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима с  конфискацией имущества заместителя акима Жанибекского района Рустема КАРАШИНА. По данным следствия, замакима Жанибекского района Рустем КАРАШИН совершил хищение бюджетных средств, по предварительному сговору в крупном размере, выделенных на приобретение 2-х водяных насосов с электродвигателями для обеспечения объекта питьевого водоснабжения в село Жанибек. Сумма ущерба составила 1 млн 150 тысяч тенге. Кроме того, похищены были 810 тысяч тенге бюджетных средств, выделенных на профилирование поселковых дорог в селах Борсы, Жаксыбай, Агоба, Узункуль  и Таловка. Кроме того, районный суд признал виновными и пять акимов сельских округов Жанибекского района ГУБАШЕВА К., АДЛЯЛИЕВА Б., КУАНОВА Е., ЗАКАРИНА Д. и ЗАКАРИНА Н. в хищении бюджетных средств, выделенных как раз на профилирование поселковых дорог села Борсы (170 тысяч тенге), Жаксыбай (150 тысяч тенге), Агоба (170 тысяч тенге), Узункуль (170 тысяч тенге) и Таловка (150 тысяч тенге) на общую сумму 810000 тенге, а также за внесение заведомо ложных сведений в акты приемки работ по профилированию поселковых дорог, и приговорены к условному наказанию, с испытательным сроком на 3 года. И.о. начальника ГКП «Жолаушы» акимата Жанибекского района Марлен САЙХАДЕНОВ за совершение пособничества в хищении бюджетных средств, по предварительному сговору, в крупном размере,  незаконное участие в предпринимательской деятельности ТОО «ЖанибекСтройСервис», а также за внесение заведомо ложных сведений в накладную о приемке на баланс ГКП «Жолаушы» 2-х водяных насосов с электродвигателями осужден к условному наказанию, с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.