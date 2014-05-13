По словам, с 27 апреля в городе и пригороде идет борьба против личиночной формы гнуса. Из городского бюджета на обработку территории Уральска выделено 47 миллионов тенге. В этом году по личиночной стадии ранцевым методом будут обработаны 600 гектаров территории. Ещё 11 тысяч гектаров будут обработаны уже от окрыленной стадии гнуса. По словам, обработку начали по показаниям и наличию личинок в водоемах. Обрабатывают территорию препаратом инсектицид агран. Препарат работает только на личинок и вреда для рыбы или мелкого гидробионта нет, уверяет энтомолог. - На следующей неделе мы закончим обработку ранцевым методом, - говорит Дильда АКБАУЛЕНОВА. - Потом мы начнем обработку окрыленной стадии. Здесь объем работы составляет 11 тысяч гектаров. Работать будем в течение мая и где-то до середины июня. Госзакупки на обработку пригорода выиграл "Дезинфекция". Ежедневно на обработку выезжают две бригады по 7-8 человек. До конца этой недели планируется закончить обработку ранцевым методом, после чего начнется обработка окрыленной формы машинами, которая продлится до середины июня.