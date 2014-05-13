10 мая в 6:00 на пост ОСО ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в поселке Чернояровка  Зеленовского района пропал мужчина, сообщает пресс-секретарь оперативно-спасательного отряда Динара АКМУХАНОВА. -10 мая сразу после сообщения на пост начались поисковые работы по реке Деркул. По словам жены, 9 мая ее муж ушел на рыбалку и пропал. 10 мая были найдены рыболовные снасти, в том числе и лодка, - рассказала Динара АКМУХАНОВА. Мужчина 1965 г.р. был найден водолазами 11 мая в 15:00. Фото предоставлено пресс-службой ОСО ДЧС ЗКО